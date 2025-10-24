Снова в СССР: петербуржцам грозят штрафы за съем квартиры без регистрации

С 24 октября 2023 года в Санкт-Петербурге, как и в других регионах России, вступили в силу новые правила, касающиеся проживания в арендованных квартирах.

Теперь за проживание без временной регистрации более трех месяцев грозят штрафы как арендаторам, так и арендодателям.

Это нововведение вызвало бурную реакцию горожан, опасающихся возвращения советской системы контроля и роста цен на аренду.

Штрафы за «нелегальное» проживание: новые правила игры

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, если гражданин снимает квартиру в другом регионе и не оформляет временную регистрацию более 90 дней, ему грозит административный штраф.

Для Москвы и Санкт-Петербурга он составит до 5 тысяч рублей, а в остальных регионах РФ — до 3 тысяч.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф», — пояснил депутат.

Ответственность несут и арендодатели — владельцы жилья.

«Если человек более трех месяцев снимает квартиру в другом регионе и не имеет временной регистрации, ответственность грозит и арендодателю — владельцу арендуемого помещения», — отметил Колунов.

Для юридических лиц штраф будет значительно выше — до 800 тысяч рублей. Исключение предусмотрено только для проживания у близких родственников.

Реакция петербуржцев: «Как это себе представляют?»

Нововведения вызвали массу вопросов и опасений среди жителей Петербурга.

«А как это они себе представляют — прописаться в съемной квартире?» — спрашивают горожане.

Многие сомневаются в практичности закона:

«Интересно, а как они будут это проверять? Или тупо пытаются бюджет ото всюду пополнить?»

«Командировочные напряглись», — отмечают те, чья работа связана с частыми переездами.

Возникают опасения и относительно семей с детьми:

«Временная прописка, но тогда людям с детьми сдавать не будут, ведь детей можно прописать к маме/папе, и их ты уже не выпишешь».

Экономические последствия и свобода передвижения

Некоторые владельцы квартир, по словам арендаторов, не готовы предоставлять временную регистрацию.

Это может привести к тому, что рынок аренды вернется в прошлое, когда все принято было скрывать.

«Это как в совке будет, снова все будут скрывать, что сдают в аренду?» — опасаются люди.

Прогнозируется и резкий рост цен на аренду:

«Ну и дойдет до того, что студия под съем будет стоить 200к, чтобы перекрыть все риски».

«Тогда для съемщиков квартира станет золотая, если делать по договору и каждый год платить. А если мама одна с детьми? Где ей столько взять денег на съем и еще регистрация?» — задаются вопросами граждане.

Ощущение потери контроля над собственной жизнью и передвижением внутри страны также прозвучало в комментариях:

«Свобода передвижения внутри страны она такая».

«Скоро за то, что в России живешь, нужно штраф 100к в месяц платить».