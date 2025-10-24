Снова в СССР: петербуржцам грозят штрафы за съем квартиры без регистрации

С 24 октября 2023 года в Санкт-Петербурге, как и в других регионах России, вступили в силу новые правила, касающиеся проживания в арендованных квартирах.
Теперь за проживание без временной регистрации более трех месяцев грозят штрафы как арендаторам, так и арендодателям.
Это нововведение вызвало бурную реакцию горожан, опасающихся возвращения советской системы контроля и роста цен на аренду.
Штрафы за «нелегальное» проживание: новые правила игры
По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, если гражданин снимает квартиру в другом регионе и не оформляет временную регистрацию более 90 дней, ему грозит административный штраф.
Для Москвы и Санкт-Петербурга он составит до 5 тысяч рублей, а в остальных регионах РФ — до 3 тысяч.
«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф», — пояснил депутат.
Ответственность несут и арендодатели — владельцы жилья.
«Если человек более трех месяцев снимает квартиру в другом регионе и не имеет временной регистрации, ответственность грозит и арендодателю — владельцу арендуемого помещения», — отметил Колунов.
Для юридических лиц штраф будет значительно выше — до 800 тысяч рублей. Исключение предусмотрено только для проживания у близких родственников.
Реакция петербуржцев: «Как это себе представляют?»
Нововведения вызвали массу вопросов и опасений среди жителей Петербурга.
«А как это они себе представляют — прописаться в съемной квартире?» — спрашивают горожане.
Многие сомневаются в практичности закона:
«Интересно, а как они будут это проверять? Или тупо пытаются бюджет ото всюду пополнить?»
«Командировочные напряглись», — отмечают те, чья работа связана с частыми переездами.
Возникают опасения и относительно семей с детьми:
«Временная прописка, но тогда людям с детьми сдавать не будут, ведь детей можно прописать к маме/папе, и их ты уже не выпишешь».
Экономические последствия и свобода передвижения
Некоторые владельцы квартир, по словам арендаторов, не готовы предоставлять временную регистрацию.
Это может привести к тому, что рынок аренды вернется в прошлое, когда все принято было скрывать.
«Это как в совке будет, снова все будут скрывать, что сдают в аренду?» — опасаются люди.
Прогнозируется и резкий рост цен на аренду:
«Ну и дойдет до того, что студия под съем будет стоить 200к, чтобы перекрыть все риски».
«Тогда для съемщиков квартира станет золотая, если делать по договору и каждый год платить. А если мама одна с детьми? Где ей столько взять денег на съем и еще регистрация?» — задаются вопросами граждане.
Ощущение потери контроля над собственной жизнью и передвижением внутри страны также прозвучало в комментариях:
«Свобода передвижения внутри страны она такая».
«Скоро за то, что в России живешь, нужно штраф 100к в месяц платить».
«Чувствую, будто меня из собственной страны выгоняют».