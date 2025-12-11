Городовой / Город / Что в Петербурге страшнее дождя: туристы признались, что бегут от назойливых ряженых зазывал
Что в Петербурге страшнее дождя: туристы признались, что бегут от назойливых ряженых зазывал

Опубликовано: 11 декабря 2025 08:45
Городовой ру

Нижегородские туристы выразили недовольство настойчивыми рекламными методами в Санкт-Петербурге.

Путешественница из Нижнего Новгорода впервые посетила Санкт-Петербург в преддверии Нового года. Впечатления от города оказались неоднозначными: девушка отметила как достоинства, так и явные недостатки.

Особое неудобство ей доставил назойливый уличный маркетинг, с которым пришлось столкнуться в центре города, сообщает Neva.Today.

Молодые люди приехали в Петербург на самолёте, а масштаб аэропорта Пулково, по словам девушки, был намного больше привычного для них нижегородского аэровокзала. Цены на автобус сначала показались высокими, однако после знакомства с тарифами такси мнение изменилось.

Туристка подчеркнула, что город произвел впечатление своим размахом, архитектурой и атмосферой, сравнив его с европейскими столицами.

Основной сложностью во время прогулок по историческим местам стали многочисленные промоутеры и зазывалы, активно предлагающие свои услуги и приглашения в кафе и магазины.

Кроме рекламы и промо-акций, постоянное внимание к туристам проявляли уличные фотографы и артисты в костюмах.

Особенно запомнился эпизод возле Зимнего дворца, где паре пришлось быстро уходить от мужчины, одетого в костюм Петра I, который активно звал их на совместное фото.

Подобное поведение сотрудников индустрии развлечений, по мнению путешественников, портит впечатление от прогулок. Несмотря на это, красота города и его праздничная атмосфера оставили у туристов положительное впечатление.

Автор:
Юлия Аликова
