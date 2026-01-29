С этим цветком в доме будет тишина и покой: неприхотливее кактуса и женского счастья

Не у каждой любительницы комнатных растений получается создать на подоконнике пышный цветущий уголок. Часто приходится выбрасывать питомцев, которые засохли или погибли от неправильного ухода.

Если вы хотите добавить в интерьер зелени, но не готовы к сложному уходу, обратите внимание на одно прекрасное растение. Оно почти не нуждается в удобрениях и частой смене горшков, отлично чувствует себя даже на ярком солнце.

Идеальным выбором для занятых хозяек станет драцена с красивыми пёстрыми листьями. Ей достаточно полива всего раз в семь дней. Даже если вы забудете об этом, цветок спокойно перенесёт без воды до десяти суток. Менять ёмкость для него нужно лишь тогда, когда корням становится в ней слишком тесно.