В Союзе «Минутка» до застолья не доживала: съедали на кухне из миски
В Союзе «Минутка» до застолья не доживала: съедали на кухне из миски

Опубликовано: 29 января 2026 16:15
салат Минутка
Фото: Городовой.ру

В прежние времена наши мамы и бабушки с удовольствием готовили нарядные и сытные салаты. Одним из таких любимых гостями праздничных блюд была «Минутка». Его главный секрет — в удачном сочетании самых простых и доступных продуктов.

Для приготовления потребуется отварить часть ингредиентов, а затем нарезать всё ровными небольшими кубиками.

Ингредиенты:

  • свекла, 2 шт.;
  • морковь, 3 шт.;
  • куриные яйца, 5 шт.;
  • огурцы маринованные, 4 шт.;
  • зеленый горошек консервированный, 100 г;
  • рис, 100 г;
  • рыбные консервы, 1 б.;
  • майонез, 5 ст. л.

Приготовление:

Отварите до готовности свеклу, морковь, яйца и рис. Все овощи и яйца нарежьте одинаковым мелким кубиком. Перемешайте их в миске, добавьте консервированный горошек.

Следом положите рыбные консервы в масле, предварительно слив жидкость. Приправьте солью и перцем по вкусу и заправьте салат майонезом. Всё тщательно перемешайте — и ваше угощение готово.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
