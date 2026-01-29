В Союзе «Минутка» до застолья не доживала: съедали на кухне из миски

В прежние времена наши мамы и бабушки с удовольствием готовили нарядные и сытные салаты. Одним из таких любимых гостями праздничных блюд была «Минутка». Его главный секрет — в удачном сочетании самых простых и доступных продуктов.
Для приготовления потребуется отварить часть ингредиентов, а затем нарезать всё ровными небольшими кубиками.
Ингредиенты:
- свекла, 2 шт.;
- морковь, 3 шт.;
- куриные яйца, 5 шт.;
- огурцы маринованные, 4 шт.;
- зеленый горошек консервированный, 100 г;
- рис, 100 г;
- рыбные консервы, 1 б.;
- майонез, 5 ст. л.
Приготовление:
Отварите до готовности свеклу, морковь, яйца и рис. Все овощи и яйца нарежьте одинаковым мелким кубиком. Перемешайте их в миске, добавьте консервированный горошек.
Следом положите рыбные консервы в масле, предварительно слив жидкость. Приправьте солью и перцем по вкусу и заправьте салат майонезом. Всё тщательно перемешайте — и ваше угощение готово.