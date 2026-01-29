Городовой / Вопросы о Петербурге / В чем особенности питерского говора?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От Невского до Джазового сквера: итоги масштабного ремонта в Петербурге Город
Вместо отравы — чеснок и шелуха: нашел рецепт настоя, который отбивает у тли аппетит — и это сработало за 2 дня Полезное
Американский хашбраун заменил мне мамины драники: это нереально вкусно Полезное
Беглов поддержал студентов: форум в СПб снова станет традицией Город
Вместо масла и сырых яиц — только творог и три желтка: вот мой 5-минутный соус, который все едят ложками Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В чем особенности питерского говора?

Опубликовано: 29 января 2026 17:25
 Проверено редакцией
экскурсовод, люди, достопримечательность
В чем особенности питерского говора?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

Петербургский говор — это не просто набор отдельных слов, а результат исторического развития города, где переплетались культурные, социальные и лингвистические факторы. Он формировался под влиянием иностранных специалистов, приглашённых Петром I, местных диалектов и образовательной элиты. Сегодня его особенности проявляются в произношении, лексике и даже в интонации.

Особенности произношения

Одна из самых заметных черт — чёткое произношение звука «ч» в словах, где москвичи могут использовать «ш». Например, петербуржцы говорят «булочная», «яичница», «конечно», а не «булошная», «яишница», «конешно».

Ещё одна особенность — более твёрдый звук «ж» в словах вроде «дождь», «дрожжи», «вожжи». В старомосковском произношении этот звук был более палатализованным (мягким).

Кроме того, в петербургской речи часто редуцируются (смягчаются) предударные гласные. Например, в слове «сестра» вместо среднего между «е» и «и» (как в Москве) слышится «и».

Лексические особенности

Петербургский говор богат уникальными словами и выражениями, которые могут удивить приезжих:

  • Парадная — подъезд, особенно в центральной части города. Это слово связано с историей: в старых домах была «парадная лестница» для гостей и «чёрная» — для слуг.
  • Поребрик — бордюр, который немного возвышается над тротуаром. В отличие от бордюра, поребрик всегда выступает над уровнем одной из разделяемых зон.
  • Бадлон — водолазка, облегающий свитер с высоким горлом. Слово произошло от названия торговой марки Ban-Lon, выпускавшей синтетическую ткань.
  • Пышка — жареный в масле бублик из теста, который в других городах называют пончиком или донатом.
  • Кура — курица, предназначенная для еды, и готовое блюдо из неё. Живую птицу называют «курица».
  • Греча — сырая гречневая крупа и каша из неё.
  • Сосуля — сосулька. Это слово встречается в текстах с XVIII века и даже используется в официальных документах Петербурга.
  • Пухто — большой мусорный контейнер с закрывающимися крышками. Аббревиатура от «пункт утилизации хозяйственных твёрдых отходов».

Некоторые слова связаны с городскими реалиями: например, «Галька» — ласковое прозвище торгового центра «Галерея», а «Адмирал» — объединение «Адмиралтейские верфи».

Сегодня различия между московским и петербургским говорами постепенно сглаживаются из-за влияния СМИ, миграции и глобализации, но уникальные черты всё ещё сохраняются в повседневной речи жителей города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью