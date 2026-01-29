Городовой / Полезное / Секрет сочных пельменей: с этим овощем в фарше сок брызжет сильнее, чем с бульоном
Секрет сочных пельменей: с этим овощем в фарше сок брызжет сильнее, чем с бульоном

Опубликовано: 29 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Чтобы пельмени получились по-настоящему сочными, многие добавляют внутрь кусочек сливочного масла или даже мелкого льда. Но что делать, если этих ингредиентов дома не нашлось?

Есть несколько простых и доступных хитростей. Их стоит запомнить каждой хозяйке.

Отличным решением станет обычная белокочанная капуста. Её нужно очень мелко нашинковать и смешать с мясным фаршем. Оптимальная пропорция — одна часть капусты на пять частей мяса.

Некоторые предпочитают добавлять тёртую редьку. Она не только даст необходимую влагу, но и добавит готовому блюду интересную лёгкую остроту.

Ещё один удачный вариант — молодой кабачок. Его потребуется совсем немного: примерно 150 граммов овощей на килограмм подготовленного фарша.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
