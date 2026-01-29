Городовой / Город / Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Детям плевать на то микрозелень это или нет»: стоит ли возиться с ростками на своем подоконнике Полезное
В чем особенности питерского говора? Вопросы о Петербурге
Секрет сочных пельменей: с этим овощем в фарше сок брызжет сильнее, чем с бульоном Полезное
Забудьте про метро в центре — вот куда надо вкладывать деньги: это второе место в списке самых выгодных локаций Петербурга Город
Какие есть экскурсии из Санкт-Петербурга в Карелию? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки

Опубликовано: 29 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки
Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В 2025 году общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в Санкт-Петербурге достиг 104,75%, но в декабре темпы роста цен существенно замедлились.

По информации Петростата, в последнем месяце года ИПЦ вырос всего на 0,14% относительно ноября. Наибольший рост показали огурцы (+22,7%), репчатый лук (+5,1%) и театральные билеты (+17,9%).

Услуги значительно повлияли на годовую инфляцию, увеличившись за год на 7,63%. В декабре полисы ОСАГО подорожали на 8,9%, ветеринарные услуги — на 2,9%, тогда как зарубежный туризм подешевел на 10,1%.

Продуктовая корзина

Стоимость минимального набора продуктов в декабре составила 8563,35 рубля в месяц, что на 0,8% больше, чем в ноябре.

В Ленинградской области годовой ИПЦ оказался выше — 107,22%, а декабрьский прирост — 0,13%.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью