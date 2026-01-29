Инфляция в Петербурге затормозила: +22% за огурцы и дешевые турпоездки

В 2025 году общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в Санкт-Петербурге достиг 104,75%, но в декабре темпы роста цен существенно замедлились.
По информации Петростата, в последнем месяце года ИПЦ вырос всего на 0,14% относительно ноября. Наибольший рост показали огурцы (+22,7%), репчатый лук (+5,1%) и театральные билеты (+17,9%).
Услуги значительно повлияли на годовую инфляцию, увеличившись за год на 7,63%. В декабре полисы ОСАГО подорожали на 8,9%, ветеринарные услуги — на 2,9%, тогда как зарубежный туризм подешевел на 10,1%.
Продуктовая корзина
Стоимость минимального набора продуктов в декабре составила 8563,35 рубля в месяц, что на 0,8% больше, чем в ноябре.
В Ленинградской области годовой ИПЦ оказался выше — 107,22%, а декабрьский прирост — 0,13%.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».