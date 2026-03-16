Электросамокаты вернулись: Петербург встречает весну на скорости

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге стояла солнечная погода, снег почти полностью растаял с тротуаров и велодорожек. Еще одним свидетельством прихода весны стало возобновление работы сервисов аренды электросамокатов.
Корреспондент Neva.Today отметил, что приложения этих сервисов уже функционируют и доступны для аренды в разных точках города. В их числе — самокаты от МТС Юрент, Яндекс Go и Whoosh.
Кикшеринговые компании не объявляли точные даты запуска, поскольку все зависит от погодных условий. Ранее петербуржцев предупреждали, что 14–15 марта могут стать последними спокойными выходными, после чего улицы снова заполнят электросамокаты.
По данным 2025 года, Северная столица заняла третье место по аварийности с таким транспортом: зафиксировано около 200 ДТП, в которых пострадали 193 человека, а 6 погибли.