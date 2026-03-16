Какое расстояние от Кемерова до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Кемерова до Санкт-Петербурга составляет около 4200 км по автомобильной трассе и примерно 3250 км по прямой линии. Время в пути зависит от выбранного вида транспорта и условий поездки.
На автомобиле
Поездка на машине займёт примерно 2–3 дня при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через несколько регионов: Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Башкортостан, Татарстан, Московскую, Тверскую области и Санкт-Петербург. Среди крупных городов на пути — Омск, Набережные Челны.
Некоторые варианты маршрута:
- через трассы «Иртыш», Р-243;
- через «Иртыш», Вологда — Медвежьегорск.
На маршруте могут встречаться платные участки дорог.
На самолёте
Прямой перелёт из Кемерово (аэропорт имени А. А. Леонова, KEJ) в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково, LED) занимает около 4–5 часов. Однако прямые рейсы не всегда доступны, часто приходится выбирать варианты с пересадками, например в Москве.
На поезде
По данным на 2026 год, прямых поездов из Кемерово в Санкт-Петербург нет. Возможны только рейсы с пересадками, например, с остановками в Новосибирске и других городах. Время в пути в таком случае может составлять более 2 дней.