Какое расстояние от Кемерова до Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт Полезное
Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило Полезное
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина Полезное
Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора Полезное
Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние от Кемерова до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 16 марта 2026 12:20
 Проверено редакцией
дорога, автомобили
Global Look Press/Elena Mayorova
Расстояние от Кемерова до Санкт-Петербурга по автодороге — 4200 километров, по прямой — около 3250 километров. 

На автомобиле

Поездка на машине займёт примерно 2–3 дня при средней скорости около 70 км/ч без остановок. Маршрут проходит через несколько регионов: Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Башкортостан, Татарстан, Московскую, Тверскую области и Санкт-Петербург. Среди крупных городов на пути — Омск, Набережные Челны.

Некоторые варианты маршрута:

  • через трассы «Иртыш», Р-243;
  • через «Иртыш», Вологда — Медвежьегорск.

На маршруте могут встречаться платные участки дорог.

На самолёте

Прямой перелёт из Кемерово (аэропорт имени А. А. Леонова, KEJ) в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково, LED) занимает около 4–5 часов. Однако прямые рейсы не всегда доступны, часто приходится выбирать варианты с пересадками, например в Москве.

На поезде

По данным на 2026 год, прямых поездов из Кемерово в Санкт-Петербург нет. Возможны только рейсы с пересадками, например, с остановками в Новосибирске и других городах. Время в пути в таком случае может составлять более 2 дней.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью