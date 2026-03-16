Русский город, который погубила царская воля: в XVI веке был богаче Москвы - почему его стерли с лица земли

История самого богатого города Российской империи

В поисках пушнины и новых торговых путей русские первопроходцы продвигались вглубь Сибири задолго до ее официального завоевания. Самым удивительным свидетельством той эпохи стал город Мангазея.

Это был настоящий портовый центр, богатство и влияние которого поражали современников. Однако процветание города оказалось недолгим, а его гибель была предрешена.

Торговый узел в вечной мерзлоте

Еще до похода Ермака поморы - опытные мореходы с Русского Севера - освоили опасный арктический маршрут. В районе Обской губы они встретили местных охотников, у которых был бесценный товар - меха соболей и песцов.

Но у них не было железа, соли и ткани. Поморы привозили это, а и в обмен получали меха и изделия, которые в Европе ценились дороже золота.

К концу XVI века временный рынок превратился в крупный перевалочный пункт. Сюда напрямую начали приходить не только русские, но и английские, и голландские купцы.

Город, который построили купцы

Вскоре власти в Москве узнали о богатствах края и решили взять этот поток под контроль. Царь отправил экспедицию, чтобы разобраться, кто и как собирает торговые пошлины.

В 1601 году на месте торгового поселения по указу из Москвы возвели настоящую крепость с башнями, амбарами и таможней. Население Мангазеи летом достигало нескольких тысяч человек (по тем временам это был огромный город). Здесь жили не только купцы и промышленники, но и ремесленники, казаки, священники и переводчики.

Приговор

После Смутного времени новые цари из династии Романовых столкнулись с проблемой: заполярный город жил своей жизнью, уходил от налогов и становился убежищем для беглых. Хуже всего было то, что иностранцы скупали там меха напрямую.

В 1619 году вышел суровый указ: морской путь в Мангазею закрывался под страхом смерти. Весь поток пушнины теперь должен был идти долгим сухопутным маршрутом через Урал.

Это решение стало смертным приговором. Без дешевых и быстрых морских перевозок торговля замерла, а купцы покинули город. Окончательно добили его внутренние распри воевод, которые устроили настоящую войну на улицах.

В результате произошел страшный пожар, который уничтожил почти все деревянные постройки. К концу XVII века от богатого города остались только руины, рассказал историк Иван Вологдин на канале "Культурный код".

Только в XX веке археологические экспедиции, начатые в 1960-х годах, подтвердили существование Мангазеи. Раскопки на реке Таз, в районе современного села Красноселькуп, обнаружили остатки острога, жилых домов, кремля и даже монет, оружия и украшений.

