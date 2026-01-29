Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие есть экскурсии из Санкт-Петербурга в Карелию?
Какие есть экскурсии из Санкт-Петербурга в Карелию?

Опубликовано: 29 января 2026 16:20
 Проверено редакцией
карелия, сортавала, горы, лес
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

Экскурсии из Санкт-Петербурга в Карелию — это возможность за короткое время познакомиться с уникальными природными и культурными сокровищами региона. Туроператоры предлагают разнообразные программы: от однодневных поездок до многодневных туров с активным отдыхом и погружением в карельский колорит.

Однодневные экскурсии

Такие туры идеальны для тех, у кого мало времени, но кто хочет увидеть ключевые достопримечательности. Например, популярная программа включает:

Горный парк «Рускеала». Бывшие каменоломни, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга. Сегодня это живописный мраморный каньон с бирюзовой водой, Итальянский карьер и подземные штольни, которые можно исследовать с гидом.

Сортавала. Обзорная экскурсия по городу с посещением церкви Николая Чудотворца, Национального банка (дома Леандера) и дома-музея Кронида Гоголева.

Водопады Ахвенкоски. Бурные потоки реки Тохмайоки, обрамлённые густыми лесами. Особенно живописны весной, когда воды становятся полноводными.

Многодневные туры

Двух- или трёхдневные экскурсии позволяют глубже погрузиться в атмосферу Карелии. Среди популярных вариантов:

«Легендарные острова Карелии за 3 дня: Валаам, Кижи, Рускеала». За три дня туристы посещают остров Валаам с монастырём, музей-заповедник «Кижи» с деревянными церквями XVI–XIX веков и горный парк «Рускеала».

«Гран-тур. Вся Карелия. Лайт». Укороченная версия масштабного тура, которая включает топ-15 достопримечательностей: от «Рускеалы» до питомника хаски.

«Гран-тур: Вся Карелия и гастроприключение». Помимо осмотра главных достопримечательностей, программа включает кулинарные мастер-классы и знакомство с карельской кухней (калитки, уха из местной рыбы, ягодные напитки).

Также популярны активные туры с элементами экстрима: катание на снегоходах, собачьих упряжках, квадроциклах, рафтинг.

Интересные факты

  • Карелия — регион с более чем 60 тысячами озёр и 27 тысячами рек. Ладожское озеро — крупнейшее пресноводное озеро Европы.
  • В Карелии находятся Беломорские петроглифы — наскальные рисунки IV–II тысячелетий до н. э..
  • Мраморный каньон «Рускеала» — один из самых глубоких каньонов Европы.
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
