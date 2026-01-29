Лидер по гидам: Петербург борется с дешёвыми «каршеринг-экскурсиями»

Более 2700 специалистов в Петербурге прошли экзамен. Профессиональные аттестованные гиды обеспечивают высокое качество экскурсий, делятся проверенными историческими фактами и разрабатывают уникальные авторские маршруты, раскрывающие город с неожиданных ракурсов.
Борис Пиотровский привёл в пример маршрут от гида Яны Губиной: осмотр лютеранской церкви Воскресения Христова, дачи Кочубея, бывшего здания Николаевского лицея и резиденции княгини Ольги Палей.
Летом туроператоры жаловались на нелегальных гидов, конкурирующих за иностранных туристов. В Смольном анонсировали проверки аккредитации.
Неаттестованные экскурсоводы активно рекламируются онлайн по минимальным ценам, арендуют каршеринг для перевозки групп, но качество их работы сомнительно.
Легальный бизнес не может демпинговать из-за высоких затрат на зарплаты и прочие расходы.
Новые правила
Напомним, с 1 марта 2025 года гиды-переводчики обязаны иметь аттестат, иначе их деятельность проверят.
Федеральный закон от 6 сентября обновил КоАП: штрафы за услуги без аттестации — 7–10 тыс. руб. для физлиц, 50–100 тыс. для юрлиц; повторно — 30–50 тыс. и 100–150 тыс. соответственно. Без нагрудного значка — 5–10 тыс. рублей.
