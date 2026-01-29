На какой ветке находится станция Петроградская?

Станция метро «Петроградская» находится на Московско-Петроградской линии (также известной как линия 2) Петербургского метрополитена. Она расположена между станциями «Горьковская» и «Чёрная речка».
Станция получила своё название из-за расположения на Петроградской стороне — историческом районе Санкт-Петербурга. Проектное название — «Площадь Льва Толстого».
Станция была открыта 1 июля 1963 года в составе участка «Технологический институт» — «Петроградская». До 4 ноября 1982 года «Петроградская» была конечной станцией линии. Станция расположена на глубине примерно 53 метра.
В чем особенности станции Петроградская?
«Петроградская» — станция закрытого типа. У неё одна островная платформа прямой формы. Вестибюль встроен в здание «Дома мод» на пересечении Каменноостровского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны, у площади Льва Толстого.
У «Петроградской» есть выходы к площади Льва Толстого и Каменноостровскому проспекту. Рядом проходят автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты.
Режим работы: ежедневно с 05:35 до 00:28.