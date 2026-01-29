ВСМ Москва-Петербург на старте стройки: снос нежилых объектов и сварка рельсов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков участвовал в совещании по возведению высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, организованном вице-премьером РФ Виталием Савельевым.
Он рассказал о роли города в этом крупном проекте, который уже перешел к активным строительным работам.
На петербургском участке, где предусмотрена развязка, сейчас готовят площадку: возводят подпорные стены, насыпают земляное полотно и сносят нежилые здания.
Вице-губернатор добавил, что новая железная дорога будет надежно интегрирована с городской сетью автодорог. Кроме того, Петербург поддерживает проект как промышленный хаб: на рельсосварочном заводе № 1 варят рельсы для всей трассы.
Поляков обозначил ВСМ как ключевой проект из программы «10 приоритетов развития Петербурга», который вдохнет новую жизнь в целые районы города.
