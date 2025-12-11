Клятва со школьной скамьи: присягу гражданина России теперь требуют с 14 лет

Авторы инициативы считают, что её реализация поспособствует укреплению патриотизма и усилит чувство гражданской ответственности.

Государственная дума на очередном заседании поддержала во втором и третьем чтениях предложение об изменениях в законодательстве о гражданстве, согласно которому подростки с 14 лет должны будут приносить присягу гражданина России, сообщает ТАСС.

Новшества внесены по инициативе думского комитета по делам стран СНГ, возглавляемого Леонидом Калашниковым, чья группа вынесла документ на рассмотрение после первого чтения, состоявшегося в феврале.

В случае подписания законом предусмотрено снижение возрастной планки для принесения присяги с 18 до 14 лет.

Авторы отмечают, что предлагаемая мера призвана укрепить гражданское самосознание и формировать у несовершеннолетних уважительное отношение к конституционным нормам страны.

На сегодняшний день обязательство приносить присягу распространяется на всех новых граждан старше 18 лет, однако теперь эту обязанность хотят расширить и на четырнадцатилетних.

Депутатский корпус считает, что нововведение поможет молодым людям лучше осознать свои права и ответственность перед обществом.

Закон предусматривает, что решение о приёме в гражданство будет недействительно, если в течение года присяга не будет произнесена. Вдобавок предусматривается отмена ранее выданного российского гражданства, если лицо отказалось от участия в церемонии или скончалось до её проведения.

Ожидается, что после подписания президентом документ вступит в силу спустя 10 дней с момента появления официального текста изменений.