Парковка — ад, экспонаты — шок: гид по самому «несерьезному» музею Петербурга, который вы не забудете

Санкт-Петербург — город, где рядом с величественными соборами и серьезными научными учреждениями рождаются пространства, бросающие вызов обыденности.

Недавно в культурном ландшафте города появился яркий Музей «Арт и Факты» — наследник Музея рекордов и фактов «Титикака».

“Титикака”: экспонаты как юмор

Сначала был Музей «Титикака», расположенный по адресу Казанская, 7, который предлагал легкое и не обремененное наукой развлечение.

Музей работал ежедневно с десяти утра до девяти вечера, а его концепция требовала от посетителя отключения от серьезности.

“Музей не претендует на звание серьезного и научного, поэтому подключаем чувство юмора, легкость бытия и вперед”.

Создатели обещали более ста редких и необычных экспонатов, за которыми, по их словам, “гонялись по всему миру, торговались за них с аборигенами и выкупали на аукционах”.

Залы, вызывающие удивление и ужас

Пространство было поделено на шесть залов, каждый из которых посвящен отдельной теме. В зале культовых вещей раскрывались тайны вроде того, “откуда взялось слово «спам»” или “когда у Барби появился первый пупок”.

“Честное слово, не знаю)) Я до этого вообще не задумывалась, есть ли он у нее или нет))”.

Зал странных традиций вызывал не только удивление, но и легкий испуг. Здесь были представлены “римский детектор лжи, средневековые маски позора и даже рецепт варки голов…человеческих…бррр”.

Посетители отмечали, что контент может быть достаточно шокирующим:

“Жутковато, но факт…”.

Зал «Сделано в России» демонстрировал чудеса ручной работы, такие как “караван верблюда в игольном ушке или покемон на кончике карандаша”.

Здесь же были обустроены интерактивные зоны для игр. Зал, посвященный необычным людям, также вызывал восторг у некоторых посетителей, предлагая узнать, по какой “прозаичной причине” умер самый высокий человек в мире.

Рождение “Арт и Факты”: симбиоз человека и ИИ

Музей "Титикака" закрылся в 2024 году. В мае того же года, в фуд-молле Vokzal 1853, открылся музей «Арт и Факты» (наследник "Титикака"), который вывел концепцию интерактивности на новый технологический уровень.

Уникальность этого пространства в том, что оно стало первым, чья концепция и наполнение созданы “искусственным интеллектом в равноценном партнерстве с человеком”. ИИ выступил в роли исследователя и соавтора контента.

“По словам соучредителя МАФа Валентины Судишниковой, ИИ пришлось довольно долго обучать”.

В результате сотрудничества ИИ помогает определять, как представить экспонат, “какой аромат нужно использовать в музее, какие экскурсии проводить и т.д.”.

Этот новый музей устроен по принципу лабиринта, где залы плавно перетекают друг в друга. Более сотни экспонатов дополнены звуками и ароматами, а взаимодействовать можно практически со всем.

“Таким образом, «Арт и Факты» представляют собой инновационное сочетание творчества и технологий”, — отмечают посетители, получая возможность, например, “прикоснуться к метеориту или узнать свой вес, в сравнении с животным”.

Музей рекордов и фактов предлагает посетителям захватывающее погружение в мир невероятного.

Здесь, где серьезность уступает место любопытству, самые разные эпохи и масштабы — от доисторических хищников до микроскопических существ — собраны вместе, чтобы удивлять и развлекать.

Зал “Живая планета”: эхо древних чудовищ

Один из самых впечатляющих разделов — зал «Живая планета», где можно ощутить себя рядом с доисторическими гигантами. Центральное место занимает экспозиция, посвященная мегаладону — крупнейшей хищной акуле Земли.

“Один только ее зуб достигал 20 сантиметров!” — эта хищница, питавшаяся китами полтора миллиона лет назад, вымерла, по мнению ученых, из-за похолодания океанов.

Не менее поразительно выглядит и окаменелое яйцо слоновой птицы — гиганта, который мог достигать пяти метров в высоту.

Посетителей, конечно, занимает вопрос о потенциальном размере блюда из такого яйца:

“Это ж какой большой омлет можно приготовить из такого яйца?”.

Рядом с этими гигантами демонстрируется и микроскопическое чудо — тихоходка. Это существо размером не более 1,5 миллиметра, но обладающее невероятной живучестью:

“Они умеют переносить крайне высокие и низкие температуры, излучение, давление, выживать в вакууме космоса и в отсутствии воды”.

Цветение ужаса и маски позора

Среди прекрасных, но пугающих экспонатов выделяется макет раффлезии арнольди. Этот паразит из джунглей поражает своими размерами и ароматом: “Ужас! Тухлого мяса!”.

Листья, корни и стебель у этого растения отсутствуют, а вес может достигать десяти килограммов. Этот отвратительный запах, тем не менее, выполняет важную функцию, привлекая насекомых-опылителей.

В зале «Обычаи и необычности» представлены артефакты, отражающие человеческие слабости прошлого — например, “маски позора” XVI века, которыми клеймили “дебоширов и пьяниц, болтунов, сварливых жен”.

Великаны, рекордсмены и изобретения, изменившие движение

Зал «Люди-феномены» рассказывает о тех, кто выходил за рамки нормы. Здесь представлен Роберт Уодлоу — самый высокий человек в мире, достигший роста 272 см, который нашел свое призвание в цирке, став «Олтонским великаном».

Рядом — Томас Уэддерс из Англии XVIII века, удерживающий рекорд по длине носа — целых 19 см, что также приносило ему доход от публики.

Среди идей, изменивших мир, особо выделяется трехколесный автомобиль PEEL P50, созданный в 1962 году. Этот одноместный городской транспорт вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький серийный автомобиль.

Управлять им, правда, было не так просто — “У этого чуда техники нет задней передачи, и водитель должен был поворачивать его вручную”.

А в соседнем зале посетители получают уникальный шанс прикоснуться к космосу, подержав в руках “самый настоящий фрагмент метеорита Сихоте-Алинь”.

Плохих отзывов о музее почти нет. Большинство посетителей готовы порекомендовать его туристам.