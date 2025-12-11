Городовой / Город / Пулково — полигон для беспилотников: в аэропорту предложили начать испытания
Опубликовано: 11 декабря 2025 22:00
Совет Федерации рекомендовал рассмотреть возможность введения в Санкт-Петербурге экспериментального правового режима.

Совет Федерации выступил с инициативой рассмотреть возможность проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта Пулково, сообщает ТАСС.

В числе рекомендаций правительству страны — организация в Санкт-Петербурге экспериментального правового режима, который позволил бы внедрять цифровые разработки в эту сферу.

Эта мера, по мнению парламентариев, открывает перспективы для полноценного тестирования беспилотных авиационных систем непосредственно в одном из крупнейших транспортных узлов северного мегаполиса.

Предложение связано с необходимостью адаптировать действующее законодательство для поддержки инноваций.

Ранее сообщалось, что Пулково рассматривается как потенциальная площадка для продвинутых испытаний нового авиационного оборудования без участия пилота.

Введение специальных условий позволит ускорить проверку современных цифровых технологий на практике.

Автор:
Юлия Аликова
Город
