Городовой / Город / Новых запретов не будет: правительство оставило пальмовое масло в покое
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Новых запретов не будет: правительство оставило пальмовое масло в покое

Опубликовано: 12 декабря 2025 00:30
Новых запретов не будет: правительство оставило пальмовое масло в покое
Новых запретов не будет: правительство оставило пальмовое масло в покое
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В Государственной думе обсуждалась возможность увеличения ввозных пошлин и введения акциза на данный товар.

Российское правительство прокомментировало обращение нижней палаты парламента с предложением ограничить применение пальмового масла в отрасли питания, сообщают «Ведомости».

Чиновники заявили, что действующие законы обеспечивают поступление на прилавки продукции, в том числе содержащей пальмовое масло, которая безопасна как для взрослых, так и для детей.

В качестве аргументов были приведены отчёты двух организаций: Европейское общество детской гастроэнтерологии в 2019 году и Всемирная организация здравоохранения в феврале 2024 года не выявили убедительных доказательств вреда этого компонента для детей по сравнению с другими пищевыми жирами.

Депутаты обращались с просьбой рассмотреть ужесточение контроля над импортом и маркировкой продуктов с пальмовым маслом, а также изучить возможность увеличения таможенных пошлин и введения специальных налогов.

В ответе властей отмечено, что любые изменения в ставках ввозных пошлин включают долгую процедуру согласования на уровне Евразийской экономической комиссии. Также сообщается, что вопрос об акцизах требует дополнительного анализа — окончательного решения пока нет.

Как альтернативную меру в правительстве рассматривают повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость до 22% для продукции, в составе которой молочный жир заменён аналогом, в том числе пальмовым маслом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью