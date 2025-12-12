Новых запретов не будет: правительство оставило пальмовое масло в покое

Российское правительство прокомментировало обращение нижней палаты парламента с предложением ограничить применение пальмового масла в отрасли питания, сообщают «Ведомости».
Чиновники заявили, что действующие законы обеспечивают поступление на прилавки продукции, в том числе содержащей пальмовое масло, которая безопасна как для взрослых, так и для детей.
В качестве аргументов были приведены отчёты двух организаций: Европейское общество детской гастроэнтерологии в 2019 году и Всемирная организация здравоохранения в феврале 2024 года не выявили убедительных доказательств вреда этого компонента для детей по сравнению с другими пищевыми жирами.
Депутаты обращались с просьбой рассмотреть ужесточение контроля над импортом и маркировкой продуктов с пальмовым маслом, а также изучить возможность увеличения таможенных пошлин и введения специальных налогов.
В ответе властей отмечено, что любые изменения в ставках ввозных пошлин включают долгую процедуру согласования на уровне Евразийской экономической комиссии. Также сообщается, что вопрос об акцизах требует дополнительного анализа — окончательного решения пока нет.
Как альтернативную меру в правительстве рассматривают повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость до 22% для продукции, в составе которой молочный жир заменён аналогом, в том числе пальмовым маслом.