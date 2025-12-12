Империя на нотной строке: в Петербурге потомок Екатерины II создал императорский оркестр

В Санкт-Петербурге появилось новое музыкальное объединение — Царскосельский императорский оркестр, получивший имя Екатерины Великой. Его зарегистрировал Андрей Калагеорги, являющийся потомком российской императрицы, сообщают РИА Новости.
Юридически оркестр оформлен как общество с ограниченной ответственностью, расположенное в городе Пушкине.
Вид деятельности обозначен как исполнение произведений искусства. В состав учредителей вошли три человека: Наталия Мазур и Татьяна Кулешова получили по 45% долей, а самому Калагеорги принадлежит 10%.
Ранее в апреле текущего года Калагеорги стал индивидуальным предпринимателем в Санкт-Петербурге, также связав свою деятельность с исполнительскими искусствами.
Помимо этого, ему позволено заниматься записью и выпуском музыки, оказывать услуги в рекламной и информационной сферах, а также выполнять ряд других связанных работ.
Годом ранее, в январе, российское гражданство было предоставлено Калагеорги на основании указа главы государства Владимира Путина.