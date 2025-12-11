Не ходите сюда после заката: 3 района Петербурга, о которых боятся говорить даже местные таксисты

В каждом крупном мегаполисе, и Санкт-Петербург не исключение, существуют территории, окутанные ореолом дурной славы. Местные жители стараются избегать этих мест, а туристические путеводители обходят их стороной.

Однако что же именно придает району или улице такую стойкую негативную репутацию — реальные проблемы или лишь наслоение старых слухов и предрассудков?

Лиговский проспект: призрак промзоны

Одним из самых известных примеров является район Лиговского проспекта, особенно вблизи Обводного канала. Здесь десятилетиями сохранялись промышленные зоны, заброшенные строения и неприглядные дворы.

“Ещё пару десятилетий назад там было действительно опасно гулять вечером — и эта репутация тянется до сих пор”.

Хотя ситуация меняется — сегодня сюда активно приходят творческие сообщества и молодые предприниматели, пытаясь осуществить “перезапуск” района — память о его прошлом всё ещё сильна.

Купчино: спальный миф и социальный срез

Другой “узловой” пункт с недоброй репутацией — это район Купчино. Причина его неоднозначного статуса кроется в сочетании факторов: плотная застройка панельными домами, наличие социальных проблем и некоторая изолированность от исторического центра.

В народе это место окрестили “спальным районом с криминалом”. При этом отмечается, что “большинство жителей Купчино — обычные, трудолюбивые люди”, любящие свой дом.

Эта двойственность создает противоречие: район воспринимается как менее престижный, но одновременно является местом жизни тысяч семей.

Промышленный фронт Приморского района

Нельзя обойти вниманием и Приморский район — вернее, те его части, которые включают промышленные объекты и жилые массивы, чуждые туристическому взору.

Здесь сложилась своя, обособленная история, породившая множество слухов. Эти территории “не вписываются в глянцевый образ Петербурга, но они тоже часть большого города, и в них тоже живут и работают люди”.

Что говорят петербуржцы?

Сежду тем, многие горожане имеют свой взгляд на криминогенную оюстановку.

"Район метро "Удельная", "Лесная". По Сосновке ночью лучше вообще не ходить", — советуют они в соцсетях.

"Проходные дворы, с малым освещением, а то вообще без видимого освещения. Так можно любому району и любому месту приписать "дурную славу ".

Стереотипы против реальности: сила общественного мнения

Интересно, что дурная слава не всегда опирается на криминальную статистику или ветхость зданий. Зачастую она рождается из “простого страха неизвестности, предрассудков или непривычных культурных особенностей”.

Это наводит на размышления: “насколько мы сами участвуем в формировании дурной славы, повторяя стереотипы?”.

Шарм непарадных историй

С другой стороны, именно в этих “дурно прославленных” уголках часто скрывается особый, неповторимый шарм. Здесь проступают “настоящие судьбы людей, настоящая жизнь без прикрас и глянца”.

Если подходить к таким местам с уважением, а не с осуждением, становится очевидно, что каждый район несет в себе свою правду и свою красоту.

В конечном счете, дурная слава — это во многом отражение общественных ожиданий. Петербург — сложная мозаика, и в нем нет исключительно “плохих” или “хороших” мест, есть лишь разные истории.

Принимая город целиком, без предвзятости, можно увидеть, что каждая улица — неотъемлемая часть великого целого.