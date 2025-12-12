Громче салюта хлопнет ценник: в декабре пиротехника бьёт ценовой рекорд

В декабре 2025 года стоимость одной покупки пиротехнических изделий в России может увеличиться до 520 рублей. Такой прирост составляет 50% по сравнению с прежними годами и считается самым значительным за весь период наблюдений, сообщает «Газета.Ru».
По информации исследования «Т-Бизнес секреты», чаще всего пиротехнические изделия покупают лица, родившиеся в период с 1983 по 1997 годы.
Эта возрастная группа обеспечивает 57% выручки от продажи салютов и петард накануне новогодних праздников.
В структуре ассортимента сохраняется определённый перекос. Пока больше всего покупают бенгальские огни — их доля среди всех продаж достигает 58%. При этом они приносят всего 17% прибыли, поскольку стоят недорого.
Самый большой заработок производители получают от продажи фейерверков. Несмотря на меньший объём реализованной продукции по сравнению с бенгальскими огнями, на их долю приходится почти половина дохода в этой сфере.
Ранее стало известно, что для того, чтобы повторить блюда с новогоднего стола из классического фильма «Ирония судьбы», потребуется потратить около 35 тысяч рублей.