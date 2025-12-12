Городовой / Город / Громче салюта хлопнет ценник: в декабре пиротехника бьёт ценовой рекорд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Громче салюта хлопнет ценник: в декабре пиротехника бьёт ценовой рекорд

Опубликовано: 12 декабря 2025 01:00
Громче салюта хлопнет ценник: в декабре пиротехника бьёт ценовой рекорд
Громче салюта хлопнет ценник: в декабре пиротехника бьёт ценовой рекорд
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Основными покупателями пиротехники остаются люди, родившиеся в 1980–1990-х годах.

В декабре 2025 года стоимость одной покупки пиротехнических изделий в России может увеличиться до 520 рублей. Такой прирост составляет 50% по сравнению с прежними годами и считается самым значительным за весь период наблюдений, сообщает «Газета.Ru».

По информации исследования «Т-Бизнес секреты», чаще всего пиротехнические изделия покупают лица, родившиеся в период с 1983 по 1997 годы.

Эта возрастная группа обеспечивает 57% выручки от продажи салютов и петард накануне новогодних праздников.

В структуре ассортимента сохраняется определённый перекос. Пока больше всего покупают бенгальские огни — их доля среди всех продаж достигает 58%. При этом они приносят всего 17% прибыли, поскольку стоят недорого.

Самый большой заработок производители получают от продажи фейерверков. Несмотря на меньший объём реализованной продукции по сравнению с бенгальскими огнями, на их долю приходится почти половина дохода в этой сфере.

Ранее стало известно, что для того, чтобы повторить блюда с новогоднего стола из классического фильма «Ирония судьбы», потребуется потратить около 35 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью