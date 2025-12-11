Искусственный лёд смели с прилавков: зачем он россиянам на самом деле?

На маркетплейсах отмечен внезапный рост интереса покупателей к ледяным пазлам и охлаждающим подстилкам.

В декабре наблюдается непривычно теплая погода. Эта особенность привела к значительному росту интереса к искусственным ледовым покрытиям на отечественных онлайн-площадках — спрос вырос в два с лишним раза.

Связана такая популярность с тем, что многие лишились привычных зимних увлечений.

Ключевой тенденцией стали продажи синтетического льда, выполненного в виде пазлов — они увеличились на 66% за последний месяц, а цельные покрытия приобрели популярность на уровне 178%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Раньше такие материалы приобретались в первую очередь для тренировок спортсменов, однако в этом сезоне к ним обратились и те, кто скучает по зимнему досугу. Для многих покупателей стало важно вернуть привычные развлечения, несмотря на нетипичную для сезона погоду.

Цена минимального комплекта начинается от 2500 рублей, а крупные модули стоят до 20 тысяч рублей. Для коммерческих целей стоимость может быть существенно выше.

Основные покупатели — это предприниматели в сфере развлечений и отдыха: владельцы загородных заведений и специализированных центров.

В условиях отсутствия морозов предприниматели стараются сохранить зимний досуг для посетителей и устанавливали искусственные катки.

В некоторых городах из-за слишком тёплой погоды не удаётся подготовить даже простые дворовые площадки для катания, как, например, в Екатеринбурге, где открытие главной площади отложено.

Синтетическое покрытие производится из прочных пластиковых материалов, обладающих малым трением. Панели покрывают специальной силиконовой смазкой, что обеспечивает эффект скольжения, привычный для настоящего льда. По такому покрытию можно кататься даже при плюсовой температуре.

Однако использование искусственного льда требует соблюдения ряда условий. Необходимо регулярно обновлять смазку, чтобы лезвия коньков не застревали.

Лезвия изнашиваются быстрее, чем при катании на натуральном льду, поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение старым конькам или подбирать модели с усиленными деталями.