Суд в Петербурге выпустил из СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых

Теперь оба обвиняемых проведут время до суда под домашним арестом вместо содержания в изоляторе.
Решение принято спустя четыре года с момента заключения под стражу. Иван Громов находился в изоляторе дольше своего брата: Павел покинет СИЗО спустя примерно три года и десять месяцев. Информацию об этом предоставила Neva.Today пресс-секретарь объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Историю братьев связывают с уголовным расследованием, начатым в декабре 2021 года. Следственные органы обвиняют их в хищении 160 миллионов рублей, принадлежащих городской казне.
Иван Громов ранее возглавлял комитет по информатизации, а затем был руководителем двух районных администраций города.
Ранее в Смольнинский районный суд поступило дело, фигурантами которого стали не только братья Громовы, но и еще одиннадцать человек. Всем им предъявлено обвинение в имущественных преступлениях.