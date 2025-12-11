Городовой / Город / Суд в Петербурге выпустил из СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Суд в Петербурге выпустил из СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых

Опубликовано: 11 декабря 2025 09:15
Суд в Петербурге выпустил из СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых
Суд в Петербурге выпустил из СИЗО братьев Ивана и Павла Громовых
Городовой ру

Санкт-Петербургский городской суд пересмотрел ограничительные меры в отношении Ивана и Павла Громовых.

Теперь оба обвиняемых проведут время до суда под домашним арестом вместо содержания в изоляторе.

Решение принято спустя четыре года с момента заключения под стражу. Иван Громов находился в изоляторе дольше своего брата: Павел покинет СИЗО спустя примерно три года и десять месяцев. Информацию об этом предоставила Neva.Today пресс-секретарь объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Историю братьев связывают с уголовным расследованием, начатым в декабре 2021 года. Следственные органы обвиняют их в хищении 160 миллионов рублей, принадлежащих городской казне.

Иван Громов ранее возглавлял комитет по информатизации, а затем был руководителем двух районных администраций города.

Ранее в Смольнинский районный суд поступило дело, фигурантами которого стали не только братья Громовы, но и еще одиннадцать человек. Всем им предъявлено обвинение в имущественных преступлениях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью