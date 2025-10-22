«Активирует полезные ферменты»: стоит ли замачивать орехи и как это влияет на вкус

Замачивание — не строгая необходимость, но хороший способ сделать орехи нежнее и, возможно, полезнее.

Грецкие орехи — вкусный и полезный продукт, который многие любят добавлять в десерты, салаты или просто есть так, в чистом виде.

Многие из нас просто едят орехи как перекус — сырыми или жареными. А некоторые замачивают их в воде перед употреблением. Зачем? И нужно ли это делать?

Разбираемся вместе с экспертом.

Что происходит с орехами при замачивании

Орехи содержат особое вещество — фитиновую кислоту. Она нужна растениям, чтобы защитить себя от преждевременного прорастания.

Но для человека это «преграда»: наш организм не умеет полноценно расщеплять фитин, из-за чего минеральные вещества, например кальций, цинк и железо, хуже усваиваются.

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Городовому», как замачивание и мытье орехов отражается на их вкусе и полезных свойствах.

«Замачивание грецких орехов положительно влияет на вкус. Они становятся менее горькими и более нежными. Замачивание также активирует полезные ферменты, улучшающие пищеварение. После замачивания орехи становятся мягче и их легче жевать», — отмечает эксперт.

Кроме того, во время нахождения в воде из орехов вымываются тонины, которые придают им горьковатый вкус и могут раздражать слизистую.

Как замачивать правильно

Используйте только сырые, не обжаренные орехи без соли и добавок.

Воду лучше брать тёплую, можно добавить немного соли, чтобы улучшить процесс активации ферментов.