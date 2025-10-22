Петербург: как «перепридумать» город, когда кажется, что все уже решено

Город будущего — это всегда баланс между идеальным видением и существующими реалиями.
По мнению архитектора и сооснователя бюро Wowhaus Олега Шапиро, для успешного развития необходимо глубокое понимание принципов функционирования современного города и факторов, влияющих на него.
«Первый шаг к изменению города — глубокое понимание его сути и структуры. Оно позволит увидеть точки приложения сил, где небольшие усилия могут дать значительный эффект», — отмечает он.
От Тулы до Капотни: Примеры успешных трансформаций
В результате такого подхода даже сложные территории могут превратиться в гармоничные и оживленные пространства.
Олег Шапиро приводит в пример реконструкцию исторического центра Тулы. На 12 гектарах был создан ландшафтный парк, пешеходная улица и Музейный квартал, что привело к увеличению туристического потока, развитию малого бизнеса и появлению благоустроенного места для отдыха горожан.
Общая идея современного градостроительства — вынос крупных производств за городскую черту. Однако, когда это невозможно, создание привлекательных общественных пространств рядом с предприятиями становится решением.
Пример — модернизация района Капотня в Москве.
Парк с экотропами и благоустроенная набережная у Московского НПЗ не только сделали территорию популярной зоной отдыха, но и позволили заводу сократить свое воздействие на окружающую среду на 75%.
Где собраться вместе? Общественные пространства в моногородах
Особую актуальность приобретает вопрос создания общественных пространств в моногородах, где градообразующие предприятия тесно связаны с жизнью города.
«Даже в моногороде необходимы общественные пространства, где люди могут собираться и проводить время вместе», — подчеркивается экспертом.
Шанхай и Мадрид: Города, создающие будущее
Олег Шапиро выделяет Шанхай как город с ярко выраженной идентичностью, активно формирующий новые общественные пространства для поддержания статуса финансового центра.
«Топ-менеджеры, финансисты и сотрудники крупнейших компаний выбирают для себя город с высоким качеством жизни. Общественные и культурные пространства стали ключевым аргументом в этой битве за таланты», — объясняет он.
Мадрид представлен как один из самых смелых и успешных примеров «перепридумывания» мегаполиса — от «города для машин» к «городу для людей».
Обновление столицы Испании включало децентрализацию и создание новых точек притяжения по всему городу.
Петербург: Три вектора развития
В контексте Петербурга эксперт предлагает три направления для изменений.
Первое — ревитализация «ржавого пояса», старых промзон. Благодаря уже существующим коммуникациям, эти территории могут быть трансформированы в современные промпарки, где разместятся лаборатории и учебные заведения.
Второе предложение — возрождение идеи пляжа у стен Петропавловской крепости под лозунгом «Вернуть лето в Петербург».
Третий вектор связан с образом Петербурга как приморского города, предлагая искать пути его дальнейшего «приморизации».