Петербург: как «перепридумать» город, когда кажется, что все уже решено

Опубликовано: 22 октября 2025 18:00
город будущего
globallookpress/Roman Naumov

Почему общественные пространства — ключ к успеху Шанхая и Петербурга?

Город будущего — это всегда баланс между идеальным видением и существующими реалиями.

По мнению архитектора и сооснователя бюро Wowhaus Олега Шапиро, для успешного развития необходимо глубокое понимание принципов функционирования современного города и факторов, влияющих на него.

«Первый шаг к изменению города — глубокое понимание его сути и структуры. Оно позволит увидеть точки приложения сил, где небольшие усилия могут дать значительный эффект», — отмечает он.

От Тулы до Капотни: Примеры успешных трансформаций

В результате такого подхода даже сложные территории могут превратиться в гармоничные и оживленные пространства.

Олег Шапиро приводит в пример реконструкцию исторического центра Тулы. На 12 гектарах был создан ландшафтный парк, пешеходная улица и Музейный квартал, что привело к увеличению туристического потока, развитию малого бизнеса и появлению благоустроенного места для отдыха горожан.

Общая идея современного градостроительства — вынос крупных производств за городскую черту. Однако, когда это невозможно, создание привлекательных общественных пространств рядом с предприятиями становится решением.

Пример — модернизация района Капотня в Москве.

Парк с экотропами и благоустроенная набережная у Московского НПЗ не только сделали территорию популярной зоной отдыха, но и позволили заводу сократить свое воздействие на окружающую среду на 75%.

Где собраться вместе? Общественные пространства в моногородах

Особую актуальность приобретает вопрос создания общественных пространств в моногородах, где градообразующие предприятия тесно связаны с жизнью города.

«Даже в моногороде необходимы общественные пространства, где люди могут собираться и проводить время вместе», — подчеркивается экспертом.

Шанхай и Мадрид: Города, создающие будущее

Олег Шапиро выделяет Шанхай как город с ярко выраженной идентичностью, активно формирующий новые общественные пространства для поддержания статуса финансового центра.

«Топ-менеджеры, финансисты и сотрудники крупнейших компаний выбирают для себя город с высоким качеством жизни. Общественные и культурные пространства стали ключевым аргументом в этой битве за таланты», — объясняет он.

Мадрид представлен как один из самых смелых и успешных примеров «перепридумывания» мегаполиса — от «города для машин» к «городу для людей».

Обновление столицы Испании включало децентрализацию и создание новых точек притяжения по всему городу.

Петербург: Три вектора развития

В контексте Петербурга эксперт предлагает три направления для изменений.

Первое — ревитализация «ржавого пояса», старых промзон. Благодаря уже существующим коммуникациям, эти территории могут быть трансформированы в современные промпарки, где разместятся лаборатории и учебные заведения.

Второе предложение — возрождение идеи пляжа у стен Петропавловской крепости под лозунгом «Вернуть лето в Петербург».

Третий вектор связан с образом Петербурга как приморского города, предлагая искать пути его дальнейшего «приморизации».

Автор:
Ксения Пронина
