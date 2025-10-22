«Сказания русского народа»: присловья, которые раскрывают душу старинных городов

Что говорят эти присловья о городах?

Русские города, хранящие многовековую историю, накопили не только архитектурные шедевры, но и бесценные пласты народного фольклора.

Особое место в нем занимают присловья — короткие, меткие выражения, сродни поговоркам, которые служили украшением речи и несли в себе отголоски забавных, а порой и нелепых историй.

Русский этнограф Иван Сахаров, собравший их в XIX веке в «Сказаниях русского народа», подарил нам возможность прикоснуться к этой удивительной «фольклорной географии».

«Хорош малый, да туляк»: Неуловимый характер

Полная версия поговорки звучит так:

«Хорош заяц — да тумак, хорош малый — да туляк».

«Тумак» — это гибрид зайца-беляка и зайца-русака, крайне сложная добыча для охотника. Такой заяц способен долго уходить от погони, путать следы и заставлять даже опытных гончих терять след. Он умеет вымотать, закружить и ускользнуть.

Подобно этому зайцу, «туляк» — человек, которого непросто понять, обмануть или использовать в свою выгоду. Он также обладает неуловимостью и проницательностью, что делает его себе на уме.

«Рязанцы блинами острог конопатили»: Продовольственная находчивость

В стародавние времена Рязань была пограничным городом, окруженным бревенчатыми стенами. Пространство между бревнами обычно засыпали землей и конопатили мхом, чтобы предотвратить ее высыпание.

Однажды, когда из столицы прибыл дьяк для проверки, рязанцы, не заготовив мох, решили использовать блины, которых оказалось в избытке. Ничего удивительного, ведь Рязань всегда славилась хлебом.

Так, вместо мха, бреши в остроге были забиты блинами.

«Ростовцы озеро соломой зажигали»: Морозная находчивость

По царскому указу гонцы разъезжали по всей стране, собирая рыбу для столицы. Дошли они и до Ростова Великого.

Стояли крепкие крещенские морозы, озеро Неро покрылось толстым льдом. Столкнувшись с проблемой добычи рыбы, ростовцы долго ломали голову.

Наконец, они решили снять солому с крыш домов и поджечь ее, надеясь растопить лед. Солома горела ярко, как костер на Ивана Купала, но лед остался неподвижен.

В итоге ростовцы не растопили озеро, но остались без соломы для своих домов.

«Романовцы барана в зыбке закачали»: Хитрость против обыска

В Романове (ныне город Тутаев Ярославской области) один житель украл ягненка у состоятельного крестьянина.

Сельчане решили провести поголовный обыск, с намерением утопить вора, если пропажа будет найдена.

Вор, узнав об этом, спеленал ягненка и положил его в зыбку (колыбель), раскачивая его, как младенца. Обман был раскрыт, ягненка вернули, но дальнейшая судьба вора остается неизвестной.

«Псковичи небо кольями подпирали»: Борьба с непогодой

Однажды в Пскове долгое время стояла ненастная погода, а тучи, казалось, вот-вот рухнут на землю. Жители, испугавшись, что небо вот-вот обрушится, собрались на сходку.

Три дня они размышляли, как предотвратить беду. На четвертый день приняли решение: разобрать городские постройки и с помощью кольев подпереть небо. Так и сделали, установив жерди по всему городу.

Вскоре непогода закончилась, и наступила ясная погода. Довольные псковичи разошлись, а соседи-новгородцы еще долго подшучивали над их «небесной» защитой.

Присловья, собранные Иваном Сахаровым, служат своеобразным ключом к пониманию русской души, ее юмора, находчивости и умения находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

Они передают уникальный колорит каждого города, делая историю живой и осязаемой.