Петербург — кофейная столица России, которая не боится роста цен на кофе

Кофе в России и особенно в Петербурге остается частью культуры и повседневной жизни, несмотря на ожидаемое подорожание.

Цены на кофе в России вырастут в 2026 году на 20–25%. Почему так, что изменится для любителей и как кофейная столица России в лице Петербурга с ней справится.

Почему кофе подорожает?

Во-первых, это мировые биржевые цены на кофе, которые формируются на рынках Нью-Йорка и Лондона. Во-вторых, это курс доллара к рублю, пишет Газета.ру.

Урожай в странах-производителях ожидается стабильным, но теневые торговые войны подкинули проблем.

США подняли импортные пошлины на кофе, снизили покупательский спрос, и это в итоге толкает цены вверх. Кроме того, укрепление доллара относительно рубля тоже добавит стоимости кофе в России.

Как Петербург стал кофейной столицей?

Петербург известен своей особой кофейной культурой. Еще в XIX веке здесь пили кофе в противовес традиционному чаю — в одиночестве, медитируя над напитком.

Современный рынок кофеен в Петербурге уникален. Сейчас город сочетает в себе массовые сетевые точки с качественными мини-кофейнями.

Петербургская кофейная сцена живет своей жизнью: здесь ценят не масштаб, а качество и индивидуальность.

Локальные кофейни развиваются, несмотря на жесткую конкуренцию с сетями и сложности рынка — рост аренды, колебания курса доллара и высокие закупочные цены.

Тренды и будущее рынка

Большой сегмент — это кофе навынос, что стало особенно популярным во время пандемии. Рыночные обороты растут: в 2023 году сегмент достиг 102 миллиардов рублей — в три раза больше, чем в 2020-м.

Специализированные кофейни занимают около 10% рынка, но задают тон культуре потребления. В Петербурге это явление особенно развита и считается столицей кофе в России.

Что изменится для россиян?

Цены действительно вырастут — примерно на четверть. Сегодня пачка растворимого кофе 150 граммов стоит около 580 рублей, молотого — 656, а зерна — около 798 рублей.

С учетом прогноза уже в 2026 году эти суммы будут значительно выше.

Но несмотря на подорожание, спрос на кофе не упадет: культура потребления в России крепнет, для многих кофе — незаменимый источник радости и бодрости, привычка пить и дома, и в кафе продолжит расти.