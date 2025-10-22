За колоннами Невского проспекта: невообразимый Центр искусств в уюте старинной церкви

На Невском проспекте, 20, за строгим фасадом с аркадами и колоннами скрывается один из самых необычных филиалов Библиотеки имени Маяковского — Центр искусств и музыки. Здесь в бывшей церкви живут книги, пластинки и музыка, а читальный зал под куполом выглядит как концертный.

Дом Голландской реформатской церкви

Здание построено в 1834–1839 годах по проекту архитектора Павла Жако. Он создал редкий для Петербурга пример классицизма с элементами ротонды: круглый зал под плоским куполом, коринфские колонны, термальные окна и симметричные боковые крылья.

Когда-то здесь собиралась голландская община, а после революции здание потеряло религиозную функцию.

Вторая жизнь под куполом

В 1997 году сюда переехал Центр искусств и музыки Маяковки. Вместо хора — стеллажи с нотами и альбомами по архитектуре, живописи и дизайну. Вместо кафедры — фортепиано, на котором может сыграть любой желающий.

Место, где звучит тишина

Сегодня Центр искусств и музыки — не просто библиотека. Здесь проходят лекции, камерные концерты, показы фильмов, а под куполом звучит музыка — теперь уже не церковная, но всё такая же возвышенная. Дом Голландской реформатской церкви остаётся храмом — только теперь не веры, а искусства.