«Ладья Харона» в Школьном озере: таинственный гроб наплаву встревожил петербуржцев

Много вопросов и ни одного ответа.

Необычное происшествие взбудоражило жителей Всеволожска — в Школьном озере был замечен дрейфующий гроб.

Этот плавающий объект, напоминающий о лодке Харона, спокойно плыл по водоему одного из микрорайонов. Местные жители сначала испытали переполох, но, проявив свойственную прагматичность, вынесли находку на берег.

Не разобравшись, чье это «судно», его отправили на свалку. Однако уже там обнаружилась интригующая деталь — двойное дно.

Загадка пустой «ладьи»

Внутри гроба не оказалось никого — он был пуст. В местной администрации признались, что установить, кому принадлежал этот плот, пока не удалось.

Ситуация усложняется отсутствием поблизости кладбищ или ритуальных служб, которые могли бы пояснить происхождение такого артефакта.

Реакция петербуржцев и жителей окрестностей оказалась смешанной. Некоторые отнеслись к инциденту с долей скепсиса, свойственной жителям мегаполиса:

«Подумаешь гроб плывет.. Тоже мне “испугались”.. Да жители Питера на такую мелочь даже внимания бы не обратили.. что у нас только не плавало..».

Другие поспешили приписать находку соседнему, менее благополучному району:

«Да это из Мурино приплыло, отвечаю».

Поток комментариев: От юмора до тревоги

Фольклорные предположения о происхождении гроба быстро сменили юмористические замечания. Некоторые представили это как экзотическую водную прогулку:

«Прогулка по тихой речке в комфортной коробочке?»

Другие усмотрели в инциденте признаки мистического происшествия, связанного с классическими образами:

«А где-то бегает Дракула, гроб ищет».

Были и ироничные аллюзии на незадачливого владельца:

«Мой маааленький плооот…»

Однако серьезное беспокойство вызвала не сама пустая тара, а возможное объяснение ее появления.

«Так испугались не гроба, а возможности, что где-то размыло кладбище. О последствиях такого, думаю не нужно объяснять», — отмечают наблюдатели, указывая на потенциальную санитарную катастрофу.

Двойное дно как улика

Факт наличия у гроба двойного дна остается неразгаданным элементом этой истории. Это может свидетельствовать о попытке скрыть что-то ценное или о необычной конструкции, не связанной с традиционными ритуалами.

Возможно, это был чей-то неудавшийся план, о чем говорит комментарий:

«Фокус вышел из-под контроля».

Решение жителей просто избавиться от гроба на свалке, не дожидаясь расследования, лишь подчеркивает абсурдность ситуации, в которой необычный артефакт быстро превратился в бытовой мусор.