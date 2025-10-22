Павильон, ставший храмом: история часовни «Всецарица» на Каменном острове

На Каменноостровском проспекте, у старого Ушаковского моста, стоит небольшая кирпичная часовня — одно из самых необычных святилищ Петербурга. Её история началась не с замысла архитектора, а с практической инженерии.

Павильон для моста

В середине 1950-х на этом месте возвели технический павильон, управлявший разводкой моста. Через полвека здание потеряло своё назначение. Приход храма Рождества Иоанна Предтечи ходатайствовал о передаче его Церкви — и получил разрешение.

Работа архитектора

Архитектор Владимир Васильковский, создававший исходный проект, адаптировал постройку под новую функцию. Внешний вид — с круглыми окнами и строгими кирпичными фасадами — сохранил отголоски советского модернизма, но внутри появилась молитвенная тишина.

Новый смысл

17 апреля 2002 года часовню освятили в честь иконы Божией Матери "Всецарица". Образ был специально заказан на Афоне — копия почитаемой чудотворной иконы, к которой обращаются с молитвами об исцелении.

Связь времён

Так инженерное строение середины XX века стало частью храмового комплекса и местом личной молитвы. Скромная по размерам, она соединяет два времени — эпоху практической архитектуры и возвращённого духовного смысла.