Городовой / Город / Павильон, ставший храмом: история часовни «Всецарица» на Каменном острове
Павильон, ставший храмом: история часовни «Всецарица» на Каменном острове

Опубликовано: 22 октября 2025 18:45
кирпичная часовня
Городовой ру

Инженерное здание 1950-х обрело вторую жизнь и новый смысл.

На Каменноостровском проспекте, у старого Ушаковского моста, стоит небольшая кирпичная часовня — одно из самых необычных святилищ Петербурга. Её история началась не с замысла архитектора, а с практической инженерии.

Павильон для моста

В середине 1950-х на этом месте возвели технический павильон, управлявший разводкой моста. Через полвека здание потеряло своё назначение. Приход храма Рождества Иоанна Предтечи ходатайствовал о передаче его Церкви — и получил разрешение.

Работа архитектора

Архитектор Владимир Васильковский, создававший исходный проект, адаптировал постройку под новую функцию. Внешний вид — с круглыми окнами и строгими кирпичными фасадами — сохранил отголоски советского модернизма, но внутри появилась молитвенная тишина.

Новый смысл

17 апреля 2002 года часовню освятили в честь иконы Божией Матери "Всецарица". Образ был специально заказан на Афоне — копия почитаемой чудотворной иконы, к которой обращаются с молитвами об исцелении.

Связь времён

Так инженерное строение середины XX века стало частью храмового комплекса и местом личной молитвы. Скромная по размерам, она соединяет два времени — эпоху практической архитектуры и возвращённого духовного смысла.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
