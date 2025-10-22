Городовой / Общество / Ложь в резюме может стоить свободы: что грозит за неправду при поиске работы
Опубликовано: 22 октября 2025 20:30
резюме
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

Ложь в резюме может дорого обойтись — от потери работы до уголовного дела.

Россиянам грозит уголовная ответственность за ложь в резюме при трудоустройстве, пишет RT.

Что считается ложью в резюме?

Чаще всего соискатели указывают недостоверные сведения о своем образовании, опыте работы, возрасте или причинах увольнения.

Некоторые приукрашивают свои навыки и квалификацию, чтобы получить более привлекательную работу.

Такие данные легко проверить работодателю по паспорту, трудовой книжке, дипломам и сертификатам.

Если сотрудник указывает поддельные дипломы или другие документы об образовании — это уже уголовное преступление.

Какие наказания грозят за ложь?

При выявлении подделки документов сотруднику могут назначить:

  • штраф до 80 тысяч рублей,

  • обязательные работы до 480 часов,

  • исправительные работы до двух лет,

  • в некоторых случаях — арест на срок до шести месяцев.

Кроме того, за ложь в резюме работодатель вправе провести аттестацию сотрудника. Если он не пройдет проверку по квалификации, трудовые отношения могут быть разорваны.

Что советуют эксперты?

Эксперты рекомендуют быть честными и не преувеличивать свои навыки. Лучше уведомить работодателя о своих реальных возможностях и недостатках, чтобы избежать проблем в будущем.

Если сотрудник из-за проблем с психическим здоровьем, например, панических атак, пропускает работу и может это подтвердить справкой врача, увольнять его за прогул нельзя.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
