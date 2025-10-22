Ложь в резюме может стоить свободы: что грозит за неправду при поиске работы

Россиянам грозит уголовная ответственность за ложь в резюме при трудоустройстве, пишет RT.
Что считается ложью в резюме?
Чаще всего соискатели указывают недостоверные сведения о своем образовании, опыте работы, возрасте или причинах увольнения.
Некоторые приукрашивают свои навыки и квалификацию, чтобы получить более привлекательную работу.
Такие данные легко проверить работодателю по паспорту, трудовой книжке, дипломам и сертификатам.
Если сотрудник указывает поддельные дипломы или другие документы об образовании — это уже уголовное преступление.
Какие наказания грозят за ложь?
При выявлении подделки документов сотруднику могут назначить:
-
штраф до 80 тысяч рублей,
-
обязательные работы до 480 часов,
-
исправительные работы до двух лет,
-
в некоторых случаях — арест на срок до шести месяцев.
Кроме того, за ложь в резюме работодатель вправе провести аттестацию сотрудника. Если он не пройдет проверку по квалификации, трудовые отношения могут быть разорваны.
Что советуют эксперты?
Эксперты рекомендуют быть честными и не преувеличивать свои навыки. Лучше уведомить работодателя о своих реальных возможностях и недостатках, чтобы избежать проблем в будущем.
Если сотрудник из-за проблем с психическим здоровьем, например, панических атак, пропускает работу и может это подтвердить справкой врача, увольнять его за прогул нельзя.