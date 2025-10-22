Незримый разводной пролёт: тайна Ушаковского моста в Петербурге

Он соединяет берега и эпохи — от Строгановой дачи до трамваев XX века.

Он соединяет Каменный остров и Приморскую сторону — как будто связывает два мира: старый, усадебный, и городской, живущий своим движением. Сегодня это Ушаковский мост, но за почти два с половиной века он успел побывать и 2-ым Каменноостровским, и Строгановским.

От плашкоутов до трамвая

Первые переправы появились здесь ещё в XVIII веке — тогда по Большой Невке на плашкоутах перебирались к Строгановской даче.

К XIX веку мост стал постоянным: деревянные пролёты, разводная часть, по которой позже пошёл первый трамвай. В 1908 году он впервые загудел от электрического звона вагонов.

Проект с «незримым пролётом»

После революции старый деревянный мост простоял до 1950-х, когда его заменили новым — металлическим, спроектированным инженерами Владимиром Демченко, Борисом Левиным и архитекторами Петром Арешевым и Владимиром Васильковским.

Проект получил девиз "Незримый разводной пролёт" — разводная часть должна была быть почти не видна с берега.

Мост и часовня

Так появился нынешний Ушаковский мост — строгий, гранитный, с чугунным ограждением и орденами адмирала Ушакова на устоях. Он стал частью ансамбля с Каменноостровским мостом — два почти одинаковых силуэта через разные рукава Невки.

А рядом, у самого въезда, стоит маленькая часовня "Всецарица" — бывший павильон, где когда-то разводили мост.