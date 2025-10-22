«Зачем терпеть и страдать»: петербуржцы оправдывают зумеров, которые не хотят работать

Зумеры требуют другого подхода от работодателей, чем раньше.

Зумерами называют людей, родившихся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов.

Это молодое поколение уже давно пришло на рынок труда, но многие работодатели смотрят на них с осторожностью.

Почему? Ответ кроется в том, как они смотрят на работу и жизнь.

Почему у зумеров и работодателей разные взгляды на работу

Зумеры выросли в эпоху, когда вокруг была масса роликов и историй про быстрый успех. Им с детства говорили: получи высшее образование — и получишь хорошую работу и заработок.

Однако реальность оказалась менее радужной. Многие из них получили дипломы и опыт, но не увидели того, что ожидали.

В итоге зумеры не готовы годами пахать на одной работе. Они не боятся менять места и не цепляются за должность.

Деньги и границы — что важно для зумеров

Это поколение выросло в условиях жесткого капитализма. Для них главная ценность — деньги. Лишний опыт за идею и труд ради работы — не про них.

Но и работать за большие деньги готовы не всегда, если работа мешает их личной жизни и нарушает границы.

Жесткий офисный график и бесконечные переработки для зумеров — серьезный минус.

В отличие от старших поколений, зумеры ценят гибкость. Им важно иметь возможность работать из дома или хотя бы по гибридному графику.

Характер и поведение на работе

Многие руководители отмечают, что зумеры часто переоценивают себя и свои возможности. Это проявляется в капризах, а также в недостаточной дисциплине.

Им бывает трудно сосредоточиться на задачах, требующих длительного времени и усердия.

Почему зумеры быстро увольняются

Статистика говорит, что представители этого поколения часто уходят уже в первые недели работы. Некоторые могут вообще не вернуться после обеда.

Такое поведение связано с тем, что они быстро теряют интерес к тем местам, где не видят личной выгоды или уважения.

Чтобы удержать зумеров, работодателям приходится тщательно следить за уровнем зарплаты и проявлять гибкость в организации работы.

Иначе после любого конфликта или усталости молодой сотрудник может просто уйти.

Что думают петербуржцы?

Жители Северной столицы в соцсети обсудили ситуацию с девушкой-зумером, которая уволилась после работы по гибридному графику на шестидневке.

Она отметила, что на удаленке ей мешают звонки и сообщения с работы, ведь она спит. Петербуржцы разделились во время обсуждения на два лагеря.

«Для старшего поколения работа является не только средством заработка, а еще и частью образа жизни, что и отражает фраза о том, что на работе человек проводит большую часть жизни. Младшее же поколение, очевидно, видит только цепочку работа-деньги, издержки на работу могут окупать только полученные взамен ресурсы и эти издержки могут напрягать. Отсюда и план — проскочить на работу с максимальным выхлопом и минимальными издержками, набить денег за это, а затем уволиться и жить некоторое время на накопления и спокойно чилить»;

«Ну и правильно. Это мы как дураки пахали через не могу и еще стыдно было уволиться через неделю, придумывал даже уважительную причину чтоб по статье не поперли. Зачем терпеть и страдать, выбор есть всегда»;