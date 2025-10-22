«Зачем терпеть и страдать»: петербуржцы оправдывают зумеров, которые не хотят работать

Зумерами называют людей, родившихся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов.
Это молодое поколение уже давно пришло на рынок труда, но многие работодатели смотрят на них с осторожностью.
Почему? Ответ кроется в том, как они смотрят на работу и жизнь.
Почему у зумеров и работодателей разные взгляды на работу
Зумеры выросли в эпоху, когда вокруг была масса роликов и историй про быстрый успех. Им с детства говорили: получи высшее образование — и получишь хорошую работу и заработок.
Однако реальность оказалась менее радужной. Многие из них получили дипломы и опыт, но не увидели того, что ожидали.
В итоге зумеры не готовы годами пахать на одной работе. Они не боятся менять места и не цепляются за должность.
Деньги и границы — что важно для зумеров
Это поколение выросло в условиях жесткого капитализма. Для них главная ценность — деньги. Лишний опыт за идею и труд ради работы — не про них.
Но и работать за большие деньги готовы не всегда, если работа мешает их личной жизни и нарушает границы.
Жесткий офисный график и бесконечные переработки для зумеров — серьезный минус.
В отличие от старших поколений, зумеры ценят гибкость. Им важно иметь возможность работать из дома или хотя бы по гибридному графику.
Характер и поведение на работе
Многие руководители отмечают, что зумеры часто переоценивают себя и свои возможности. Это проявляется в капризах, а также в недостаточной дисциплине.
Им бывает трудно сосредоточиться на задачах, требующих длительного времени и усердия.
Почему зумеры быстро увольняются
Статистика говорит, что представители этого поколения часто уходят уже в первые недели работы. Некоторые могут вообще не вернуться после обеда.
Такое поведение связано с тем, что они быстро теряют интерес к тем местам, где не видят личной выгоды или уважения.
Чтобы удержать зумеров, работодателям приходится тщательно следить за уровнем зарплаты и проявлять гибкость в организации работы.
Иначе после любого конфликта или усталости молодой сотрудник может просто уйти.
Что думают петербуржцы?
Жители Северной столицы в соцсети обсудили ситуацию с девушкой-зумером, которая уволилась после работы по гибридному графику на шестидневке.
Она отметила, что на удаленке ей мешают звонки и сообщения с работы, ведь она спит. Петербуржцы разделились во время обсуждения на два лагеря.
«Для старшего поколения работа является не только средством заработка, а еще и частью образа жизни, что и отражает фраза о том, что на работе человек проводит большую часть жизни.
Младшее же поколение, очевидно, видит только цепочку работа-деньги, издержки на работу могут окупать только полученные взамен ресурсы и эти издержки могут напрягать.
Отсюда и план — проскочить на работу с максимальным выхлопом и минимальными издержками, набить денег за это, а затем уволиться и жить некоторое время на накопления и спокойно чилить»;
«Ну и правильно. Это мы как дураки пахали через не могу и еще стыдно было уволиться через неделю, придумывал даже уважительную причину чтоб по статье не поперли.
Зачем терпеть и страдать, выбор есть всегда»;
«Да бред это все. Зумеры наоборот пашут, особенно в продажах, приходят и через 2-3 месяца с огоньком в глазах выходят на отличный результат.
У нас ребята молодые отлично зарабатывают на проценте. Люди постарше уже вялые, ленивые, у них семьи дети, своя жизнь.
А у зумеров голые карманы и хата съёмная, он пашет и эффективно», — пишут петербуржцы.