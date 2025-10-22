Ласковое семейное прозвище: почему Николай II называл свой петергофский дворец «Вилла Бабуина»

В одном из дневниковых записей Николая II, датированной 28 маем 1894 года, скрывается интересный культурный код: цесаревич называет свой петергофский дворец «villa Baboon».
Впервые сталкиваясь с этим названием, возникает естественное любопытство почему столь необычный эпитет применен к царской резиденции?
Петергофская Нижняя дача дом с итальянским акцентом
«Пошли гулять по всей Александрии... радовался устроиться вновь в своем чудном доме «villa Baboon» — так пишет Николай.
Здесь речь идет о Нижней даче четырехэтажном дворце на берегу Финского залива, построенном по заказу Александра III архитектором Антонием Томишко в 1880-х годах.
Павильон, вопрошающий строгую классику итальянского стиля, стал для Николая местом важных событий: здесь родился его сын Алексей, здесь был подписан манифест о вступлении России в Первую мировую войну.
«Villa Baboon»: истоки прозвища
Слово baboon с английского или французского переводится как «бабуин» — обезьяна рода павианов. Почему же дворец получил такое название?
История прячет в себе нежную семейную шутку.
«„Бабуин“ — ласковое прозвище великой княгини Александры Георгиевны», — отмечают историки.
Александра жила в этом особняке с мужем, великим князем Павлом Александровичем, братом Александра III.
Родня шутливо именовала резиденцию в ее честь, возможно за жизненную энергичность или особый характер.
Трагедия и память
К сожалению, Александра ушла из жизни в 21 год после тяжелых родов.
«Павильон перешел в полное распоряжение цесаревича Николая», который продолжил называть дворец своим «villa Baboon».
Однако место не принесло ему счастья — история дворца пересекается с судьбами многих исторических потрясений: революцией, войной, даже превращением в пансионат НКВД.
«За морем синичка живет»
В дневниковой записи Николая звучит и трогательное напоминание — «за морем синичка живет» — нимфа его сердца, будущая императрица Александра Федоровна, принцесса Алиса Гессенская, с которой он недавно обручился.
В этом контексте «villa Baboon» — не просто дворец, а символ родного дома перед новым жизненным этапом.
Уничтожение памятника и современный статус
Во время Великой Отечественной войны особняк сильно пострадал, был взорван. Сегодня от него остались лишь воспоминания в архивах и воспроизведениях историков.
Дух «виллы Бабуина» живет в памяти многослойной истории семьи Романовых и их петергофских тайнах.