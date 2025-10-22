Ласковое семейное прозвище: почему Николай II называл свой петергофский дворец «Вилла Бабуина»

В одном из дневниковых записей Николая II, датированной 28 маем 1894 года, скрывается интересный культурный код: цесаревич называет свой петергофский дворец «villa Baboon».

Впервые сталкиваясь с этим названием, возникает естественное любопытство почему столь необычный эпитет применен к царской резиденции?

Петергофская Нижняя дача дом с итальянским акцентом

«Пошли гулять по всей Александрии... радовался устроиться вновь в своем чудном доме «villa Baboon» — так пишет Николай.

Здесь речь идет о Нижней даче четырехэтажном дворце на берегу Финского залива, построенном по заказу Александра III архитектором Антонием Томишко в 1880-х годах.

Павильон, вопрошающий строгую классику итальянского стиля, стал для Николая местом важных событий: здесь родился его сын Алексей, здесь был подписан манифест о вступлении России в Первую мировую войну.

«Villa Baboon»: истоки прозвища

Слово baboon с английского или французского переводится как «бабуин» — обезьяна рода павианов. Почему же дворец получил такое название?

История прячет в себе нежную семейную шутку.

«„Бабуин“ — ласковое прозвище великой княгини Александры Георгиевны», — отмечают историки.

Александра жила в этом особняке с мужем, великим князем Павлом Александровичем, братом Александра III.

Родня шутливо именовала резиденцию в ее честь, возможно за жизненную энергичность или особый характер.

Трагедия и память

К сожалению, Александра ушла из жизни в 21 год после тяжелых родов.

«Павильон перешел в полное распоряжение цесаревича Николая», который продолжил называть дворец своим «villa Baboon».

Однако место не принесло ему счастья — история дворца пересекается с судьбами многих исторических потрясений: революцией, войной, даже превращением в пансионат НКВД.

«За морем синичка живет»

В дневниковой записи Николая звучит и трогательное напоминание — «за морем синичка живет» — нимфа его сердца, будущая императрица Александра Федоровна, принцесса Алиса Гессенская, с которой он недавно обручился.

В этом контексте «villa Baboon» — не просто дворец, а символ родного дома перед новым жизненным этапом.

Уничтожение памятника и современный статус

Во время Великой Отечественной войны особняк сильно пострадал, был взорван. Сегодня от него остались лишь воспоминания в архивах и воспроизведениях историков.

Дух «виллы Бабуина» живет в памяти многослойной истории семьи Романовых и их петергофских тайнах.