Петербург не для того, чтобы привыкать: 8 особенностей города, которые сводят с ума (и заставляют любить)

Петербург — город мечты для многих, но жить в нем — совсем иное дело. Город не пытается соответствовать ожиданиям, он живет на своих условиях.
В чем же особенности, которые вызывают сложности у каждого, кто решает остаться здесь надолго?
Свет, которого почти нет
Зима в Петербурге — время, когда день кажется лишь миражом.
«Зимой в Питере темнеет так рано, что начинаешь сомневаться — было ли вообще утро», — замечают жители.
Серое утро, серый день, и все вокруг тусклое и влажное. Даже самые привычные лампы накаливания не помогают по-настоящему прогнать серость.
Влажность, съедающая всё
«Книги коробятся, обувь плесневеет, стены „потеют“» — это про климат Петербурга.
Сначала собираешь осушители, а потом учишься жить с этим постоянным влажным фоном. Даже волосы, будто отдельные сущности, испытывают последствия этой сырости.
Лето в три дня
Время на солнце — редкость:
«У нас в Петербурге лето длится максимум пару дней. Ждешь солнца, как чуда».
За это время горожане выходят на улицы, словно выиграв главный приз, наслаждаясь моментом и мороженым. Но недолго — снова наступает дождь.
Дождь — фон жизни
Особенность Петербурга в том, что дождь не раздражает, а просто есть. Зонт — вещь бесполезная.
«Главное — выбрать обувь, которая не сдастся», — учат бывалые.
В этом скрыта своя философия — принять неизбежное.
Бесконечные пробки и метро-экзамен
Петербург — город, где квест «добраться до центра» длится часто дольше, чем ожидалось:
«40 минут в пробках — и ты еще в центре».
Метро спасает, но люди как будто сдают экзамен по терпению, стоя в толпе.
Контраст и многоликость
Одно место — интеллигентное кафе с идеальным латте, а за углом — двор с песней «Рюмка водки на столе».
Петербург одновременно европейский и глубоко российский.
«Ты никогда не знаешь, кого встретишь вокруг», — отмечают петербуржцы.
Медленное время
Здесь никто никуда не спешит.
«Все делается медленно, обстоятельно, по-питерски».
Сначала это раздражает, потом расслабляет, а потом снова вызывает внутреннюю борьбу — и так по кругу.
Невозможность уехать насовсем
Самое странное — город не отпускает. Люди уезжают из Петербурга, но возвращаются.
«Питер — город, где даже тоска красивая», — констатируют те, кто пытался уехать.
«Это не лечится», — говорят уехавшие.