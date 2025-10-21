«Речь не о сверхдоходах, а о восстановлении заградительного барьера»: зачем в Петербурге повысили стоимость парковок

Эти изменения нацелены на улучшение транспортной ситуации в Петербурге, но ударят по карману водителей, привыкших к удобству и дешевизне старой системы.

Петербургские власти решили существенно изменить правила оплаты парковки в центре города. С 15 октября 2025 года цена за час теперь зависит от того, насколько загружена зона.

Так, на самых популярных улицах час на парковке может стоить до 360 рублей. Это сделано, чтобы стимулировать более рациональное использование паркомест и разгрузить центр города.

Штраф меньше стоимости парковки

Если припарковаться на 10 часов на улице с максимальным тарифом, водитель заплатит 3600 рублей. А штраф за неоплату парковки при этом составляет всего 3000 рублей.

Получается, что дешевле просто не платить — об этом уже шутят в соцсетях как о своеобразном «лайфхаке» для тех, кто не хочет платить за парковку.

В Смольном планируют поднять штрафы до 4500–5000 рублей. В пример берут Москву, где сейчас штраф за неоплаченную парковку — 5000 рублей.

Одновременно с новым ценообразованием начали дорожать и услуги каршеринга. Компании ввели дополнительный сбор за завершение аренды автомобиля в платных зонах центра города.

Что говорят власти?

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета, депутат Алексей Цивилёв рассказал «Городовому», зачем ввели новые тарифы на стоянку в центре города.

«Когда платная парковка вводилась, главной целью было одно: снизить давление на центр — особенно от тех, кто оставляет машину утром и забирает её только вечером. Идея простоя: освободить узкие улицы исторического центра от «длительной» стоянки, чтобы там мог свободно проехать общественный транспорт, скорые, да и просто пешеходы не чувствовали себя в паркинге. Через четыре года видим, что некоторые зоны загружены почти на 100 % — и первоначальная задача «разгрузки» уже не работает. Речь не о том, чтобы получить сверхдоходы для бюджета, а о том, чтобы восстановить заградительный барьер — такой, который действительно отсеивает длительную стоянку и оставляет место тем, кто приезжает ненадолго по делам», — говорит депутат.

Он отмечает, что город не должен быть бесплатной автостоянкой, но важно создать понятные и предсказуемые правила.