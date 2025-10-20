Пётр I и его Марли: зачем императору понадобился дворец без парада и блеска

Имя Марли появилось в Петергофе после поездки Петра I во Францию в 1717 году. Там, под Парижем, он увидел королевскую резиденцию Марли-ле-Руа — не пышный Версаль, а упорядоченное место отдыха.
Петру понравилась идея сочетать красоту и практичность, и спустя три года в западной части Нижнего парка началось строительство русского Марли.
Архитектура без излишеств
Дворец возводился в 1720–1723 годах по проекту Иоганна Браунштейна. Первоначально он был одноэтажным, но по распоряжению Петра получил второй этаж и приобрёл точные, почти математические пропорции куба.
Фасады лишены декоративности — рустованные лопатки, кованые решётки, мелкая расстекловка окон. Даже парадного зала нет: его роль выполняет вестибюль. Всё просто, рационально и продумано — в духе петровской эпохи.
Дом для гостей и для памяти
Сначала Марли предназначался для знатных гостей Петергофа, но вскоре стал памятным местом, связанным с самим Петром. Здесь хранятся его личные вещи — кафтан, морская шинель, стеклянные штофы, книги, стол, сделанный его руками.
Эти предметы превращают небольшой дворец в музей характера императора: делового, точного, лишённого внешней роскоши.
Испытания и возрождение
В 1899 году здание пришлось разобрать и поставить на новый фундамент — трещины в стенах угрожали обрушением. Работами руководил архитектор Александр Семёнов, сохранивший подлинную отделку. Во время войны дворец пострадал, но уже в 1950-х был восстановлен и открыт для посетителей.
Сегодня в нём экспонируется собрание живописи западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков.