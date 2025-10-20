Городовой / Город / Пётр I и его Марли: зачем императору понадобился дворец без парада и блеска
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шапель: тайны 800-метрового хода и возрождение готической мечты в Царском Селе Общество
«Гномов что-ли измеряли»: петербуржцев удивили данные статистики о среднестатистическом россиянине Общество
Фляки, стерлядь и дрозды: что на самом деле скрывалось за кулинарной роскошью «Грибоедова» из «Мастера и Маргариты» Общество
«Какая мне разница, по закону меня грабят или нет»: петербуржцев ошарашили новыми поборами после парковок Город
Эхо прошлого в подземке: какие названия станций метро до сих пор напоминают об СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт

Пётр I и его Марли: зачем императору понадобился дворец без парада и блеска

Опубликовано: 20 октября 2025 20:15
Дворец
Пётр I и его Марли: зачем императору понадобился дворец без парада и блеска
Городовой ру

Дворец, где красота и польза оказались в равновесии.

Имя Марли появилось в Петергофе после поездки Петра I во Францию в 1717 году. Там, под Парижем, он увидел королевскую резиденцию Марли-ле-Руа — не пышный Версаль, а упорядоченное место отдыха.

Петру понравилась идея сочетать красоту и практичность, и спустя три года в западной части Нижнего парка началось строительство русского Марли.

Архитектура без излишеств

Дворец возводился в 1720–1723 годах по проекту Иоганна Браунштейна. Первоначально он был одноэтажным, но по распоряжению Петра получил второй этаж и приобрёл точные, почти математические пропорции куба.

Фасады лишены декоративности — рустованные лопатки, кованые решётки, мелкая расстекловка окон. Даже парадного зала нет: его роль выполняет вестибюль. Всё просто, рационально и продумано — в духе петровской эпохи.

Дом для гостей и для памяти

Сначала Марли предназначался для знатных гостей Петергофа, но вскоре стал памятным местом, связанным с самим Петром. Здесь хранятся его личные вещи — кафтан, морская шинель, стеклянные штофы, книги, стол, сделанный его руками.

Эти предметы превращают небольшой дворец в музей характера императора: делового, точного, лишённого внешней роскоши.

Испытания и возрождение

В 1899 году здание пришлось разобрать и поставить на новый фундамент — трещины в стенах угрожали обрушением. Работами руководил архитектор Александр Семёнов, сохранивший подлинную отделку. Во время войны дворец пострадал, но уже в 1950-х был восстановлен и открыт для посетителей.

Сегодня в нём экспонируется собрание живописи западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще