Дом, который спасли не реставраторы, а соседи: как в Выборге вернули к жизни росписи модерна
Дом, который спасли не реставраторы, а соседи: как в Выборге вернули к жизни росписи модерна

Опубликовано: 6 декабря 2025 12:15
Arinan Talo
Дом, который спасли не реставраторы, а соседи: как в Выборге вернули к жизни росписи модерна
Городовой ру

Расчистка стен ради ремонта привела к находке, которая изменила судьбу всего подъезда.

Жилой дом акционерного общества "Арина" (Arinan Talo) стоит на Красной площади Выборга, там, где когда-то заканчивалась дорога из Петербурга.

В 1903 году архитектор Аллан Шульман спроектировал здесь угловой дом в стиле северного модерна: изогнутый фасад, башенка на углу, большие витрины первого этажа под магазины и просторные квартиры наверху. Дом должен был вместе с соседним зданием компании «Отсо» оформлять парадный въезд в город.

В войну Arinan Talo серьёзно пострадал: горела кровля, были повреждены перекрытия, исчезли интерьеры и парадная дверь. В 1950-х дом надстроили ещё одним этажом и лишили башенки, фасад упростили, внутри сделали коммуналки. От прежней "витринности" северного модерна осталось немного...

Когда жильцы нашли под слоями краски прошлое

В 2020-е годы дом неожиданно снова стал предметом внимания. Жильцы и краеведы начали расчистку парадной лестницы: под слоями краски обнаружился флоральный трафаретный орнамент начала XX века, редкий для Выборга. Параллельно фонд "Внимание" и активисты нашли архивные чертежи подъездной двери Шульмана и решили воссоздать её.

Исследование показало: оригинальная дверь была выполнена в финской традиции — светлое дерево, выразительная расстекловка, узкие вертикальные филёнки. Большинство дверей в Выборге такого типа не пережили XX век, но одну подлинную "шульмановскую" дверь удалось найти в другом доме, зафиксировать размеры и детали, и взять за образец.

Новая дверь в старый дом

В 2025 году у Arinan Talo появилась новая парадная дверь, изготовленная по оригинальным чертежам и мотивам сохранившихся образцов: лиственничный массив, дубовый шпон светлых тонов, рисунок стекла и линий в духе финского национального романтизма. Теперь подъезд снова выглядит как вход в дом начала XX века, а не в случайный подъезд середины прошлого.

Arinan Talo остаётся обычным жилым домом над магазинами, но история с дверью и росписями делает его хорошей иллюстрацией того, как северный модерн можно возвращать не только крупными реставрациями, но и точечными находками — одной лестницей, одним орнаментом, одной дверью на главную площадь Выборга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
