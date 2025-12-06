Городовой / Город / Император или поэтесса: чьё лицо навсегда закрепили на вершине Александровской колонны
Император или поэтесса: чьё лицо навсегда закрепили на вершине Александровской колонны

Опубликовано: 6 декабря 2025 10:15
Ангел Александра I
Император или поэтесса: чьё лицо навсегда закрепили на вершине Александровской колонны
Городовой ру

На вершине Дворцовой площади стоит не абстрактный ангел, а очень конкретное лицо, вокруг которого Петербург спорит почти два века.

Александровская колонна — памятник победе России над Наполеоном, воздвигнутый в 1834 году по проекту Огюста Монферрана. Венчает гранитный монолит ангел с крестом работы скульптора Бориса Орловского: фигура попирает крестом змея — символ "вражды и злобы", побеждённых в войне, а строгая вертикаль креста продолжает линию колонны.

Скульптура кажется лёгкой, почти невесомой, но держится только за счёт собственного веса — никаких внутренних штырей после реставрации не нашли.

Ангел Александра I

По самой распространённой версии, ангел наверху — это не просто аллегория, а намёк на самого Александра I. Современники вспоминали, что в семье императора называли "наш Ангел", а памятная медаль к его смерти несла надпись "Наш ангел в небесах" Поэтому считается, что Орловский придал ангелу черты Александра — так на вершине колонны появился как бы небесный портрет победителя Наполеона.

Если присмотреться в бинокль, профиль действительно кажется "земным" и индивидуальным, а не условным.

Или всё-таки поэтесса?

Есть и другая, более камерная версия: будто бы фигура ангела — скульптурный портрет петербургской поэтессы Елизаветы Кульман, ученицы и любимицы круга столичных учёных, погибшей совсем молодой. Эту версию приводят искусствоведы, изучавшие историю памятника, но документального подтверждения ей меньше, чем "ангельскому" образу Александра.

Так или иначе, ангел на колонне давно стал частью городского мифа. Кто-то видит в нём императора, кто-то — поэтессу, а для большинства это просто спокойное лицо, которое ежедневно смотрит на Дворцовую площадь с высоты почти пятидесяти метров.

Автор:
Елизавета Астахова
