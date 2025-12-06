Петербуржцы откровенно: какой подарок ждут от второй половинки на Новый год — без лукавства и лишних бантиков

В преддверии новогодних праздников у жителей Петербурга проявляется разное отношение к выбору подарков. Взгляды мужчин и женщин на идеальный праздничный сюрприз заметно расходятся. Так, для представителей сильного пола признаком хорошего подарка чаще являются романтический ужин или интимная близость, такую точку зрения поддерживают 54% опрошенных.

Женщины же предпочитают путешествия — этот вариант выбрали 62% участниц опроса. На втором месте у них — украшения, о которых мечтают 41%. Для сравнения, гаджеты интересуют женщин в 26% случаев, а средства по уходу за собой — в 18%.

У мужчин же в списке желаемых подарков после романтического вечера идут аксессуары (25%), принадлежности для хобби (24%) и бытовая техника (16%). При этом интерес к электронным устройствам у мужчин менее выражен, чем у женщин, — всего 17% опрошенных заинтересованы в подобном презенте.

Проведённый опрос выявил отношение каждого пола к выбору подарков. Треть мужчин рассказали, что получение подарков кажется им простым и приятным занятием. Ещё 30% испытывают небольшое напряжение, но с задачей справляются, 25% равнодушны к этому вопросу, а 11% заранее опасаются, что подарок не понравится получательнице.

Женщины больше сомневаются в успехе такого выбора со стороны мужчин: 58% сравнивают его с лотереей. Примерно 16% считают, что мужчина может отнестись к выбору формально, а только 26% заявили, что всегда рады любому проявлению внимания от партнёра.

Мужчины по-разному оценивают достоинства женских подарков: 45% считают, что при желании женщина может порадовать действительно удачным сюрпризом. Для 30% всё зависит от обстоятельств. А 25% признались, что подобные презенты неоднократно оказывались не слишком удачными.

По мнению респондентов, классические сувениры и традиционные варианты чаще всего не вызывают радости у мужчин. К примеру, 52% выступают против носков, галстуков и другого стандартного выбора. Гигиенические принадлежности, такие как гели для бритья или шампуни, не нравятся 38% опрошенных мужчин, а книги по саморазвитию — 32%. Деньги в конверте также не придутся по душе каждому восьмому.

Женщины в первую очередь не хотят получать подарки, которые связаны с мужским увлечением: так ответили 51%. Магниты, открытки и безликие сувениры вызвали негодование у 47% петербурженок. К неподходящей одежде или косметике негативно относятся 27% женщин, а банальные средства для дома — 21%.

Дамы склонны полагать, что мужчины предпочитают подарки, отражающие их интересы (42%), что не всегда совпадает с действительностью. Также женщины считают, что романтика и техника занимают важное место в желаниях мужчин (35% и 36% соответственно). Мужчины при этом уверены, что их спутницы прежде всего ждут украшения (69%), путешествия (44%) и современные электронные устройства (41%).

Важно отметить и отношение к неожиданным или неудачным подаркам. Половина женщин (51%) обязательно или вскользь покажут расстройство, если презент окажется неудачным. 40% предпочитают промолчать, а 9% отвечают тем же. Среди мужчин большинство (66%) просто отложит неподходящий подарок, 26% честно скажут о недовольстве, а 8% могут затаить обиду.

Что касается финансового вопроса, в среднем женщины выбирают подарки на сумму до 5 тысяч рублей — так поступают 52%. Однако в мечтах каждая вторая хотела бы подарок дороже: на сумму от 10 до 20 тысяч рублей (48%), а треть предпочла бы или не отказалась бы от презента дороже 25 тысяч.

Мужчины, в большинстве (56%), тоже считают до 5 тысяч рублей приемлемой суммой для подарка женщине. При этом сами чаще готовы к более значительным расходам на женский подарок:

10–20 тысяч рублей — 34% мужчин

свыше 50 тысяч рублей — 12% опрошенных

Большинство жителей города считает, что при расставании честнее выйти из отношений до наступления праздников и не делать вид, будто ничего не происходит — так ответили 74% мужчин и 86% женщин. Лишь небольшой процент действительно решается на такой шаг: только 6% мужчин и 7% женщин заявили о подобном опыте.