Городовой / Город / Не 800 и не 900: на севере Петербурга построили школу на 825 учеников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старость подождёт: пенсионный возраст повышать не станут — пока Город
Дизайнер раскрыл, как устроить Новый год в маленькой квартире — и не пожертвовать ни сантиметром места Город
Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид» Город
Украшала балы Петербурга — и исчезла: реликвия Юсуповых, которую путали с жемчужиной Элизабет Тейлор Город
Кронштадт зажжёт новогоднюю ночь: петербуржцам раскрыли, как пройдёт мультимедийное шоу и чем оно удивит Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Не 800 и не 900: на севере Петербурга построили школу на 825 учеников

Опубликовано: 6 декабря 2025 11:33
Не 800 и не 900: на севере Петербурга построили школу на 825 учеников
Не 800 и не 900: на севере Петербурга построили школу на 825 учеников
Городовой ру

В школах появятся современные лаборатории, мастерские и кабинеты труда для обучения учеников.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 825 учеников. Как сообщили в Комитете по инвестициям, учебное заведение расположено на Толубеевском проезде, дом 22, строение 1. Здание переменной этажности — от трёх до пяти этажей, включая подземный уровень, а его общая площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров.

Разрешение на начало эксплуатации учебного заведения выдано 3 декабря 2025 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В пресс-службе сообщили, что инвестор в настоящее время оформляет документы для передачи школы в собственность города. Учреждение построено компанией «Главстрой-СПб специализированный застройщик».

В школе предусмотрены учебные классы: 12 для начальных ступеней, рассчитанных на 300 детей, и 21 для среднего и основного образования на 525 учеников. Для развития школьников оборудованы библиотека, актовый зал на 549 мест, спортивные залы и два бассейна — большой и малый. Помимо этого, в помещениях предусмотрены классы для занятий трудом, искусства, природы, моделирования, домоводства, а также дополнительные кабинеты для внеклассного образования.

На прилегающем участке появились современные спортивные площадки, места для прогулок, игр и проведения мероприятий. Установлено всё необходимое для занятий физкультурой, хореографией и техническим творчеством. По петербургским стандартам, школа соответствует современным образовательным требованиям и возможностям развития детей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью