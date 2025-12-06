Не 800 и не 900: на севере Петербурга построили школу на 825 учеников

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 825 учеников. Как сообщили в Комитете по инвестициям, учебное заведение расположено на Толубеевском проезде, дом 22, строение 1. Здание переменной этажности — от трёх до пяти этажей, включая подземный уровень, а его общая площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров.
Разрешение на начало эксплуатации учебного заведения выдано 3 декабря 2025 года Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В пресс-службе сообщили, что инвестор в настоящее время оформляет документы для передачи школы в собственность города. Учреждение построено компанией «Главстрой-СПб специализированный застройщик».
В школе предусмотрены учебные классы: 12 для начальных ступеней, рассчитанных на 300 детей, и 21 для среднего и основного образования на 525 учеников. Для развития школьников оборудованы библиотека, актовый зал на 549 мест, спортивные залы и два бассейна — большой и малый. Помимо этого, в помещениях предусмотрены классы для занятий трудом, искусства, природы, моделирования, домоводства, а также дополнительные кабинеты для внеклассного образования.
На прилегающем участке появились современные спортивные площадки, места для прогулок, игр и проведения мероприятий. Установлено всё необходимое для занятий физкультурой, хореографией и техническим творчеством. По петербургским стандартам, школа соответствует современным образовательным требованиям и возможностям развития детей.