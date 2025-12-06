Городовой / Город / Паразиты под прицелом искусственного интеллекта: в Петербурге открыли генетическую лабораторию для животных
Паразиты под прицелом искусственного интеллекта: в Петербурге открыли генетическую лабораторию для животных

Опубликовано: 6 декабря 2025 12:36
В оснащении использован морфологический многофункциональный анализатор.

В Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины на кафедре паразитологии имени В. Л. Якимова начала работу новая лаборатория, основанная на использовании искусственного интеллекта для исследования болезней, вызываемых паразитами. В помещении установили современное оборудование, позволяющее значительно расширить возможности научных исследований в этом направлении. Там теперь есть морфологический анализатор, дающий возможность комплексно изучать образцы биологического происхождения.

Кроме того, исследователи получили в распоряжение приборы для проведения иммунохимических и биохимических анализов. Такое оборудование позволяет обнаруживать сложные молекулы, в том числе антитела, связанные с заражением паразитами. Для проведения ПЦР-диагностики в лаборатории установлены ДНК-амплификатор с функцией отслеживания процессов в реальном времени и специальный трансиллюминатор, необходимый при электрофорезе.

Основным направлением работы лаборатории будет анализ геномов паразитов. Ученые сосредоточат внимание на изучении того, каким образом паразиты избегают иммунных реакций организма, а также попытках раскрыть механизмы формирования устойчивости к лекарственным препаратам. Такой подход позволяет очень точно определить вид и подвид паразита, а также выявить различные штаммы.

В числе ключевых задач окажется и исследование возникновения устойчивости к используемым лекарствам. Руководство научного подразделения отмечает, что эти знания необходимы для поиска новых методов профилактики и терапии паразитарных заболеваний.

Автор:
Юлия Аликова
Город
