Лесной великан не успел уйти: поезд Москва — Петербург сбил дикого лося

Опубликовано: 6 декабря 2025 13:30
На перегоне между Москвой и Петербургом под колесами поезда погиб лось.

На перегоне между Саблино и Колпино утром пятого декабря произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Санкт-Петербург, и лосем, который пересекал железнодорожное полотно.

Машинист заметил дикое животное и попытался затормозить, однако избежать наезда не удалось.

В результате происшествия лось погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

После случившегося ведётся проверка, а информация о смерти животного направлена специалистам, занимающимся вопросами использования природных ресурсов. Правоохранительные органы занимаются сбором сведений по данному инциденту.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга также был зафиксирован случай выхода лося на проезжую часть, где его сбил легковой автомобиль.

Юлия Аликова
