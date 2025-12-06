Лесной великан не успел уйти: поезд Москва — Петербург сбил дикого лося

На перегоне между Саблино и Колпино утром пятого декабря произошло столкновение между пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Санкт-Петербург, и лосем, который пересекал железнодорожное полотно.
Машинист заметил дикое животное и попытался затормозить, однако избежать наезда не удалось.
В результате происшествия лось погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
После случившегося ведётся проверка, а информация о смерти животного направлена специалистам, занимающимся вопросами использования природных ресурсов. Правоохранительные органы занимаются сбором сведений по данному инциденту.
Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга также был зафиксирован случай выхода лося на проезжую часть, где его сбил легковой автомобиль.