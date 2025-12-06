Городовой / Город / Там, где не ждёшь: искусственный интеллект меняет облик музеев малых российских городов
Там, где не ждёшь: искусственный интеллект меняет облик музеев малых российских городов

Опубликовано: 6 декабря 2025 14:34
В волонтёрском движении Сбера задействованы 40 тысяч участников, которые работают над 1,2 тыс. проектов.

Сбер объявил об инициативе, уникальной для российской сферы культуры, — запуске музейного волонтёрства. Основная цель программы — содействие сохранению культурного богатства и повышение доступности музеев в небольших городах. В числе приоритетных направлений: внедрение новых технологий, оцифровка коллекций, организация работы архивов и вовлечение молодых людей.

Активисты банка применяют искусственный интеллект для решения общественно значимых задач, в том числе в поддержке музейного дела. Уже проводится работа по обновлению музейных архивов в малых городах, оптимизации процессов и повышению качества услуг. Особое внимание уделяется цифровым решениям для исторических учреждений и расширению их аудитории за счёт молодежи.

Наши сотрудники всегда находят энергию на волонтёрские дела и с чуткостью включаются в решение важных для страны задач. В этом году они рассказали про искусственный интеллект на всероссийском «Уроке цифры» трём миллионам российских школьников. Волонтёры внедряют ИИ и в свою работу: решения с использованием нейросетей уже есть в экологических проектах, инициативах по поддержке музеев и сохранению исчезающих языков, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участники волонтёрского движения Сбера занимаются разнообразными задачами в области сохранения историко-культурного наследия по всей стране. В музее-заповеднике «Петергоф» добровольцы наладили сбор пластика, который обменивается на саженцы для территории музея. В Вилюйске, Республика Саха (Якутия), акцент делается на поддержке традиционной деревянной архитектуры, а в Оренбургской области волонтёры занимаются созданием арт-объектов на остановках транспорта.

В посёлке Черноисточинск на Урале было создано интегрированное историко-экологическое пространство с участием волонтёров. Общее число добровольцев банка превышает 40 тысяч человек, они курируют 1,2 тысячи проектов. За последний год количество россиян, получивших помощь и участие в подобных программах, увеличилось на одну треть и составляет 3,3 миллиона человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
