Кронштадт зажжёт новогоднюю ночь: петербуржцам раскрыли, как пройдёт мультимедийное шоу и чем оно удивит

В Санкт-Петербурге готовят новые события, уделяя особое внимание развитию событийного туризма для увеличения потока путешественников. Уже определены два главных мероприятия, которые пройдут в новогодние праздники. Ключевой акцент делается на масштабные культурные события, чтобы привлечь гостей в город.
В Кронштадте с 27 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на Якорной площади пройдёт мультимедийное представление, посвящённое зимним торжествам. Организаторы сообщают, что площадь превратится в праздничное пространство с зимней атмосферой. Мероприятие проведёт Комитет по развитию туризма города.
Зрители увидят световую проекцию на фасаде Никольского Морского собора, посвящённую отечественным ремёслам и художественным традициям.
— На фасаде Никольского Морского собора будет показана уникальная световая проекция, вдохновлённая традиционными российскими ремёслами и народным творчеством. Шоу, созданное участниками международных фестивалей цифрового искусства и аналоговыми мастерами, будет сопровождаться тремя авторскими фотозонами. Представление будет проходить ежедневно с 18:00 до 22:00, в новогоднюю ночь — до 3:00. Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, — рассказали организаторы.
Четвёртый Фестиваль ледовых скульптур также состоится в тот же период с 27 декабря по 14 января на территории Петропавловской крепости. В этом году основной темой стала идея гостеприимства и многообразия культур Санкт-Петербурга. Мастера из России и Казахстана подготовят 14 скульптур, используя более 200 тонн льда, каждая работа будет с особой подсветкой.
Для посетителей вход на фестиваль свободный, экспозиция открыта для осмотра ежедневно с 11:00 до 19:00. Организацией обоих мероприятий занимается Комитет по развитию туризма Петербурга. Цель таких праздников — создать условия для знакомства с самобытными традициями и культурным наследием народов страны.