Новый год в пути: половина россиян выбирает чемодан вместо дивана

В преддверии январских каникул большинство жителей России планируют совершить поездку. Согласно проведённому исследованию, 51% опрошенных собираются отправиться в путешествие, а средний бюджет на одного человека составляет 55 тысяч рублей. Об этом стало известно во время анализа предпочтений по отдыху и затратам.
По результатам опроса, наиболее часто россияне намерены навестить близких: такой вариант поездки выбрали 54% участников исследования. Вторым по популярности вариантом оказались загородные дома и дачи, куда отправится 38% респондентов. Кроме этого, 25% планируют остановиться в санаториях или спа, а каждого шестого интересуют горнолыжные курорты.
Особое значение для выбора направления имеет сумма, которую готовы потратить отдыхающие. Бюджет поездки наиболее важен для 56% планирующих поездку. Также 41% обращает внимание на погодные условия, а еще 39% — на стоимость и наличие билетов.
Выбор места отдыха нередко связан с советами друзей и знакомых: 44% путешественников узнают о выгодных вариантах именно так. При этом современные цифровые площадки заметно усилили своё влияние. Уже 28% отдают предпочтение информации и рекламе, которой делятся сайты объявлений и маркетплейсы; эти данные превышают показатели телевидения и видеоплатформ.
Растёт и спрос на бронирование жилья в праздничные дни. За последний год количество бронирований квартир увеличилось на 17,5%, а загородных объектов — на 57%. По числу арендованных квартир лидируют Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край.
Среди популярных направлений для отдыха за городом чаще всего выбирают Карелию, Карачаево-Черкесию, Краснодарский край, Ярославскую область и Адыгею. Жители страны отличаются разнообразием интересов при выборе локаций.