Пустят и без паспорта? Минцифры предложило проезд по коду из «Госуслуг»
Пустят и без паспорта? Минцифры предложило проезд по коду из «Госуслуг»

Опубликовано: 6 декабря 2025 17:12
В России планируется разрешить пассажирам использовать QR-код для посадки на поезд или самолёт.

Министерство цифрового развития России выступило с инициативой, которая позволит гражданам предъявлять паспорт в виде QR-кода через портал «Госуслуги» не только в повседневной жизни, но и при пересечении междугородних маршрутов на автобусах, поездах и самолётах. Такие электронные документы будут приравнены к бумажным вариантам и примут силу во всех перечисленных ситуациях. В сообщении ведомства отдельно уточняется, что этот способ идентификации станет доступен для посадки на транспорт между городами.

Ожидается, что электронный документ можно будет использовать по собственному выбору, не только в поездках, но и в обычных жизненных обстоятельствах. Расширение перечня кейсов для показа QR-кода паспорта положено в основу новой инициативы министерства. Дополнительно подчёркивается, что все возможности по применению электронных документов станут официально равнозначными традиционным бумажным.

В сентябре того же года Минцифры уже информировало о планах разрешить россиянам подтверждать личность через QR-код в мобильном приложении «Госдоки» наравне с предъявлением обычного паспорта. На стартовом этапе такую цифровую идентификацию граждане смогут использовать во время посещения магазинов, музеев, кинотеатров, при входе в офисы, а также для отправки и получения почтовых отправлений. Таким образом, электронные документы постепенно начинают внедряться в повседневную практику.

Автор:
Юлия Аликова
Город
