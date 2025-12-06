«Пятерочка»: тайные символы на ценниках, скрывающие выгодные покупки

Поход в супермаркет — это не просто покупка продуктов, но и своего рода стратегия. Особенно когда речь идет о сетевых магазинах, где акции и скидки зачастую меняются.

Магазин «Пятерочка» предлагает покупателям возможность приобретать товары с наибольшей выгодой, и секрет кроется в… деталях. Пристальный взгляд на ценники может открыть целый мир информации, недоступной тем, кто спешит.

Азбука акций: расшифровываем тайные знаки

На первый взгляд, ценники в «Пятерочке» кажутся стандартными: наименование товара, цена, возможно, срок годности. Однако, внимательный покупатель может заметить на некоторых из них буквы — С, Р, Н — заключенные в рамку.

Эта аббревиатура, предназначенная в первую очередь для сотрудников магазина, может стать настоящим ключом к выгодным покупкам для каждого клиента.

Зная значение этих символов, можно с легкостью определить, какие товары продаются по акции и как долго продлится выгодное предложение.

Буква “С”: сезонное предложение с запасом

Если на ценнике вы видите букву “С” в рамке, это означает, что перед вами — сезонная акция.

“Она обозначает, что это сезонная акция и продлится 4 недели”.

Эта информация особенно ценна для тех, кто любит делать запасы или просто ждет выгодной цены на любимый продукт.

“Если, например, понравился товар, то можно не спешить его закупать в большом количестве, он еще долго будет по акции”.

Это позволяет планировать покупки и избегать спонтанных, не всегда выгодных приобретений.

Буква “Ц”: гарантия самой низкой цены

Буква “Ц” в рамке — это настоящее сокровище для экономных покупателей.

“Она обозначает, что это самый дешевый в этой категории. Дешевле не найдете, можете дальше не искать”.

Увидев этот символ, можно быть уверенным, что перед вами действительно самая низкая цена в данной категории товаров.

“Увидев букву Ц, сразу беру. И не трачу время на поиски более дешевого варианта”, — делится своим опытом наблюдательный покупатель.

Эта маркировка экономит не только деньги, но и драгоценное время.

Буква “Р”: недельный марафон скидок

Буква “Р” сигнализирует о регулярной акции.

“Регулярная акция, которая продлится неделю”.

Это означает, что скидка действует в течение семи дней. Хотя этот срок короче, чем при сезонной акции, он все равно дает достаточно времени для принятия решения о покупке.

Это стандартный формат промо-акций, направленный на привлечение внимания к определенным товарам.

Буквы “П” или “М”: местный колорит по выгодной цене

Буквы “П” или “М”, также встречающиеся на ценниках, указывают на особенность товара.

“Это значит новый или местный товар. Производитель — местная компания”.

Акции с такой маркировкой часто связаны с продвижением продукции локальных производителей.

Это не только позволяет поддержать местный бизнес, но и зачастую предлагает товары высокого качества по привлекательной цене, так как логистическая цепочка короче.

Таинственная звездочка: знак собственной торговой марки

Помимо буквенных обозначений, особое внимание стоит уделить знаку звездочки (*).

“Значок * обозначает, что товар является собственной торговой маркой «Пятерочки»”.

Товары под собственными марками магазина обычно отличаются более доступной ценой, ведь в их стоимость не заложены расходы на рекламу и бренд.

“Т.е. и цена здесь будет более низкая т.к. нет переплат за бренд”.

Это отличная возможность приобрести качественные продукты по оптимальной цене, зачастую не уступающие по своим характеристикам известным маркам.

Зная эти простые символы и их значение, каждый покупатель может превратить рутинный поход в магазин в осмысленное и выгодное предприятие.