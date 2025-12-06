Дверь не спасёт: газовики смогут заходить в квартиры без преград

С 26 февраля рассмотрение новых полномочий газовых компаний получило одобрение в первом чтении. Теперь готовится доработка законопроекта с учётом мнений представителей государственных органов, областных властей и специалистов отрасли. Один из важнейших пунктов — расширение прав организаций, отвечающих за обслуживание газовых приборов.
Если собственник жилья отказывается пускать специалистов для проверки техники, газовая служба сможет обратиться в суд. После судебного решения сотрудники, при поддержке правоохранителей или судебных приставов, получат возможность войти в квартиру для проведения осмотра. Судебное разбирательство по таким делам будет проходить ускоренно, а решение вступит в силу немедленно — процедура займёт 12 дней.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Колунов объяснил порядок действий. По его словам, если владелец жилого помещения препятствует допуску, компания инициирует судебный процесс, по итогам которого возникает право обеспечить проверку оборудования без промедления.
Для своевременного уведомления жильцов о предполагаемой дате проверки специалисты подготовят два сообщения: одно в электронной форме, второе — письменное. Эти меры направлены на рост уровня безопасности в домах граждан. Колунов уточнил, что принятые изменения должны минимизировать риски и повысить защищённость людей.
Он также привёл данные МЧС, согласно которым с 2019 года наблюдается повышение числа инцидентов с бытовым газом, приносящих жертвы и пострадавших. За последний год по России аварии с газом привели к таким последствиям:
- 73 погибших;
- 187 человек получили ранения.