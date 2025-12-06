Тракторная улица: зачем в Петербурге строили пролетарскую утопию без ванных комнат

Ленинград, город с богатой архитектурной историей, хранит немало удивительных историй, порой связанных с самыми неожиданными деталями. Одной из таких загадок является первый советский жилмассив на Тракторной улице, построенный в 1925-1927 годах.

Проект, задуманный как образец новой, рациональной жизни для рабочих, имел амбициозные цели, но столкнулся с суровыми реалиями тогдашней советской промышленности.

Конструктивизм в пролетарском районе: шаг к новому быту

Идея создания современного жилого массива для рабочих Путиловского завода, получившего пролетарское и устремленное в будущее название — Тракторная улица, — была превосходной.

Это был настоящий авангард, воплощение конструктивизма: никакой пышности, лишь рациональность, продуманность и максимум удобств за доступные средства.

Стремление к практичности проявлялось во всем. Лестничные клетки всех домов были ориентированы на север, что позволяло жилым комнатам, чьи окна выходили на юг, получать максимум солнечного света.

“Для Ленинграда-Петербурга это немаловажный момент”.

“Город-сад” с социальным уклоном

Проект жилмассива не ограничивался лишь жилыми домами. Рядом был возведен Дом Советов Нарвского района — просторный зал, вмещавший до тысячи человек, готовый к проведению митингов и собраний.

Не менее значимой была школа имени 10-летия Октября — первая советская школа в Ленинграде, открытая 7 ноября 1927 года. Ее уникальная форма, напоминающая серп и молот, стала одним из первых воплощений конструктивизма в архитектуре.

Школа также могла похвастаться собственной обсерваторией и экспериментальным “лабораторно-бригадным методом” обучения.

Особое внимание уделялось быту рабочих. В рамках жилмассива появился Дом кооперации, или фабрика-кухня, призванная освободить женщин от “кухонного рабства”.

Предполагалось, что семьи смогут покупать готовые обеды, экономя время на домашние хлопоты.

“Освободить женщин от «кухонного рабства»!”, — такова была идея.

Хотя этот проект был частично свернут из-за начала коллективизации и проблем со снабжением, а здание перепрофилировано в универмаг, сама концепция создания комфортной инфраструктуры внутри микрорайона была передовой.

Уплотнение и бытовые компромиссы

Всего было построено 16 трех-четырехэтажных домов. Изначально квартиры планировались с кухней-столовой площадью около 20 квадратных метров, где предполагалось разместить и ванну с водогрейным котлом.

Такое решение, по задумке архитекторов, должно было сэкономить средства, ведь отдельная моечная с котлом для кипячения белья обходилась дороже.

Однако, несмотря на эти планы, в квартирах жилмассива на Тракторной улице изначально не было установлено ни одной ванны. Причина оказалась куда более прозаичной, чем можно было предположить.

Один из архитекторов, А.И. Гегелло, в своей книге “Из творческого опыта. Возникновение и развитие архитектурного замысла” (Ленинград, 1922) так объяснил эту ситуацию:

“Однако дома были выстроены без ванн, так как тогда наша промышленность их не выпускала”.

Получается, что в период строительства (1925-1927 годы) страна Советов испытывала серьезные трудности с производством ванн. Для целого микрорайона из 16 домов просто не нашлось необходимого количества этого предмета быта.

“Рабочие ведь и в баню сходить могут или в тазике-корыте на кухне помыться”, — такое, видимо, было компромиссное решение.

Тем временем, уже в январе 1928 года, Владимир Маяковский написал стихотворение “Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру”, которое стало настоящим гимном новообретенной ванне, свидетельствуя о том, что к тому времени белоснежные ванны всё же начали появляться в производстве.

"Но больше всего мне понравилось — это: это белее лунного света, удобней, чем земля обетованная, это — да что говорить об этом, это — ванная".

Но жильцы Тракторной улицы, строители нового мира, на момент заселения остались без этого, казалось бы, необходимого элемента комфорта.